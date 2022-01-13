«Яд с очень едким запахом»: ученый — о диметиламине, который мог быть в поврежденной цистерне на Первомайке

Вчера вечером, 12 января, в Новосибирске на станции Инской обнаружили течь в одной из цистерн на железнодорожных путях. Внутри нее может быть аммиак или диметиламин. НГС поговорил с химиком НГТУ НЭТИ Николаем Уваровым об этих веществах.

— Была выявлена капельная течь груза (безводный газ) одной железнодорожной цистерны, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Перед этим источник НГС сообщил, что на месте разлился аммиак. Позже фотокорреспондент Александр Ощепков сделал снимок на месте инцидента, на котором видно, что на одной из цистерн, стоящих на путях, написано слово «диметиламин».