«Яд с очень едким запахом»: ученый — о диметиламине, который мог быть в поврежденной цистерне на Первомайке

Вчера вечером, 12 января, в Новосибирске на станции Инской обнаружили течь в одной из цистерн на железнодорожных путях. Внутри нее может быть аммиак или диметиламин. НГС поговорил с химиком НГТУ НЭТИ Николаем Уваровым об этих веществах.
— Была выявлена капельная течь груза (безводный газ) одной железнодорожной цистерны, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Перед этим источник НГС сообщил, что на месте разлился аммиак. Позже фотокорреспондент Александр Ощепков сделал снимок на месте инцидента, на котором видно, что на одной из цистерн, стоящих на путях, написано слово «диметиламин».
По словам доктора химических наук Николая Уварова, преподавателя кафедры химии НГТУ, аммиак, как и другие газы, может храниться в безводном виде.
— Любые газы можно сделать водными и безводными. Есть газы, которые растворяются в воде, взаимодействуют с ней, получаются гидраты или кислоты. В случае аммиака получается раствор, — объяснил ученый.
По его словам, это вещество используют в удобрениях, холодильных установках и военных целях.
— Аммиак — биологически активный газ. Абсолютно точно ядовитый. В малых количествах он важен и нужен как удобрение, но в больших может и отравить окружающую среду. В больших количествах даже удобрения вредны, — говорит Николай Уваров.
Также ученый рассказал про особенности диметиламина, производного от аммиака:
— Диметиламин относится к аминам, он состоит из водорода, двух радикалов: метила и азота. Используется в органическом синтезе для производства самых разных солей, реагентов. Его не применяют для удобрений, как аммиак. Это яд с очень едким запахом, как у всех аминов. Чувствуется уже в небольших количествах, — объяснил Николай Уваров.
НГС следит за происходящим в Первомайском районе в онлайн-трансляции. На месте работают спасатели, полиция и МЧС, а транспортная прокуратура начала проверку.