13 января четверг
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 74.53
eur 84.67
СрочноАммиак из цистерны разлился на Первомайке: онлайн
Все новости
Все новости

Из цистерны пролился аммиак на путях в Первомайке — к месту съезжаются экстренные службы

Собственник цистерны едет на место из Омска

823
5Обсудить

Поделиться

На место едут спасатели и скорая

На место едут спасатели и скорая

Поделиться

Сегодня, 13 января, в Новосибирске в Первомайском районе появилась течь на цистерне с аммиаком. Жидкость постепенно выходит наружу.

— По предварительной информации там 27 тонн и постепенно они выливаются. Все произошло в ночь 13 января поздно вечером. Уже приезжал генерал, руководитель МЧС нашего, едет собственник из Омска. Сейчас там должна быть и администрация района, — рассказал источник НГС.

Цистерна находится на железнодорожных путях.

По информации от ГУ МЧС России по НСО, течь обнаружили 12 января в 18:15 при осмотре грузового состава на станции Инской.

— Была выявлена капельная течь груза (безводный газ) одной железнодорожной цистерны. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. Для ликвидации последствий инцидента на месте незамедлительно развернули силы и средства, организовано взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и службами, — сообщает ведомство.

В МЧС добавили, что в инциденте никто не пострадал, экологической угрозы нет. Движение поездов не изменилось. В воздухе не нашли повышенной концентрации химических веществ.

Летом в Новосибирске произошел взрыв на заправке. В результате одна из находящихся там цистерн отлетела и задела автомобиль.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аммиакцистернаПервомайка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter