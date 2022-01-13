Из цистерны пролился аммиак на путях в Первомайке — к месту съезжаются экстренные службы

Сегодня, 13 января, в Новосибирске в Первомайском районе появилась течь на цистерне с аммиаком. Жидкость постепенно выходит наружу.
— По предварительной информации там 27 тонн и постепенно они выливаются. Все произошло в ночь 13 января поздно вечером. Уже приезжал генерал, руководитель МЧС нашего, едет собственник из Омска. Сейчас там должна быть и администрация района, — рассказал источник НГС.
Цистерна находится на железнодорожных путях.
По информации от ГУ МЧС России по НСО, течь обнаружили 12 января в 18:15 при осмотре грузового состава на станции Инской.
— Была выявлена капельная течь груза (безводный газ) одной железнодорожной цистерны. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. Для ликвидации последствий инцидента на месте незамедлительно развернули силы и средства, организовано взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и службами, — сообщает ведомство.
В МЧС добавили, что в инциденте никто не пострадал, экологической угрозы нет. Движение поездов не изменилось. В воздухе не нашли повышенной концентрации химических веществ.
Летом в Новосибирске произошел взрыв на заправке. В результате одна из находящихся там цистерн отлетела и задела автомобиль.