14 июня понедельник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 71.68
eur 87.33
Тема дняВзрывы и пожар на Гусинобродском шоссе

Все новости

Все новости

Отброшенная взрывом цистерна повредила автомобиль — она упала на соседней улице

Обломки задели автомобиль

17 301
34Обсудить

Поделиться

Обломки цистерны задели автомобиль

Обломки цистерны задели автомобиль

Поделиться

Момент взрыва цистерны во время пожара на Гусинобродском шоссе попал на видео — ее огромные фрагменты раскидало по округе.

Как рассказал НГС очевидец происшествия, от взрыва цистерна полетела очень далеко и упала на улице Лазурной в районе одноименной остановки. Во время полета она успела снести стелу с ценами на АЗС и повредила автомобиль.

Ранее мы публиковали кадры с места происшествия, а также самих взрывов.

В настоящий момент известно о 21 пострадавшем. Среди них есть ребенок. СК возбудил уголовное дело.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

ГБШвзрывыпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...