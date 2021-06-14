Отброшенная взрывом цистерна повредила автомобиль — она упала на соседней улице

Момент взрыва цистерны во время пожара на Гусинобродском шоссе попал на видео — ее огромные фрагменты раскидало по округе.
Как рассказал НГС очевидец происшествия, от взрыва цистерна полетела очень далеко и упала на улице Лазурной в районе одноименной остановки. Во время полета она успела снести стелу с ценами на АЗС и повредила автомобиль.
Ранее мы публиковали кадры с места происшествия, а также самих взрывов.
В настоящий момент известно о 21 пострадавшем. Среди них есть ребенок. СК возбудил уголовное дело.