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Анатолий Локоть назвал причиной смертельного ДТП у моста «праздничное настроение»

В мэрии отметили, что таких обстоятельств, как неправильная разметка или плохая уборка снега, не было

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Водитель и пассажир погибли, еще одного с тяжелыми травмами увезли в больницу

Водитель и пассажир погибли, еще одного с тяжелыми травмами увезли в больницу

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Сегодня, 11 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что у людей, которые погибли в аварии 1 января, было «праздничное настроение», это и стало причиной ДТП.

Разговор об этом зашел во время аппаратного совещания с главами районов и подразделений мэрии. Во время беседы с мэром начальник департамента транспорта Константин Васильев рассказал об уборке снега в Новосибирске.

После он доложил о ДТП, которые произошли на дорогах города в новогодние праздники. Среди них была смертельная авария рядом с мостом возле старого автовокзала. Глава департамента сообщил, что водитель не справился с управлением во время поездки.

— В одном из ДТП, 1 января, автомобиль «Субару-Легаси» въехал в опору железнодорожного моста, двое человек погибло, один с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Отмечается, что люди находились в алкогольном опьянении, — сообщил Константин Васильев.

Он добавил, что других обстоятельств, которые могли привести к ДТП (неправильной разметки или плохой уборки снега), не было.

— То есть это единственный случай из пяти со смертельным исходом, а причиной явилось как раз вот… праздничное настроение, скажем так, — ответил на это мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В январе прошлого года новосибирская чиновница Дара Разживина заявила, что мэрия многое бесплатно делает для горожан, но они воспринимают это как данность. Позже вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала высказывание своей подчиненной. По ее словам, фразу вырвали из контекста.

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