Анатолий Локоть назвал причиной смертельного ДТП у моста «праздничное настроение»

Сегодня, 11 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что у людей, которые погибли в аварии
Разговор об этом зашел во время аппаратного совещания с главами районов и подразделений мэрии. Во время беседы с мэром начальник департамента транспорта Константин Васильев рассказал об уборке снега в Новосибирске.
После он доложил о ДТП, которые произошли на дорогах города в новогодние праздники. Среди них была смертельная авария рядом с мостом возле старого автовокзала. Глава департамента сообщил, что водитель не справился с управлением во время поездки.
— В одном из ДТП, 1 января, автомобиль «Субару-Легаси» въехал в опору железнодорожного моста, двое человек погибло, один с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Отмечается, что люди находились в алкогольном опьянении, — сообщил Константин Васильев.
Он добавил, что других обстоятельств, которые могли привести к ДТП (неправильной разметки или плохой уборки снега), не было.
— То есть это единственный случай из пяти со смертельным исходом, а причиной явилось как раз вот… праздничное настроение, скажем так, — ответил на это мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В январе прошлого года новосибирская чиновница Дара Разживина заявила, что мэрия многое бесплатно делает для горожан, но они воспринимают это как данность. Позже вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала высказывание своей подчиненной. По ее словам, фразу вырвали из контекста.