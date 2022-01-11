Анатолий Локоть назвал причиной смертельного ДТП у моста «праздничное настроение»

Сегодня, 11 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что у людей, которые погибли в аварии 1 января , было «праздничное настроение», это и стало причиной ДТП.

Разговор об этом зашел во время аппаратного совещания с главами районов и подразделений мэрии. Во время беседы с мэром начальник департамента транспорта Константин Васильев рассказал об уборке снега в Новосибирске.

После он доложил о ДТП, которые произошли на дорогах города в новогодние праздники. Среди них была смертельная авария рядом с мостом возле старого автовокзала. Глава департамента сообщил, что водитель не справился с управлением во время поездки.