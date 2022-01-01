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«В салоне были бутылки с алкоголем»: подробности смертельного ДТП, в котором погибли двое — версии о причинах аварии

Сейчас проводится расследование инцидента

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Удар об опору был очень сильный

Удар об опору был очень сильный

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В Новосибирске утреннее ДТП, в котором погибли двое мужчин, вызвало ожесточенные споры среди новосибирцев — появилось несколько версий причин аварии. ДТП произошло в 06:50 сегодня, 1 января. В опору моста около старого автовокзала врезался Subaru Legacy. Погиб водитель и его пассажир.

Первая из версий произошедшего в том, что водитель мог быть пьян. Два источника НГС подтвердили, что «в салоне были найдены бутылки с алкоголем», но уточнить, пьян ли был именно водитель и какой именно алкоголь был изъят, не смогли.

Один из знакомых погибшего рассказал корреспонденту НГС, что водитель был трезв. И категорически опровергает слухи о его возможном опьянении. По словам собеседника, алкоголь, который был в салоне, могли употреблять только пассажиры.

— Мы думаем, что машину просто занесло. Или просто скользкая дорога, или кто-то подрезал, — рассказал знакомый погибших. — Утром поехал просто с друзьями отдыхать.

Он также добавил, что за техническим состоянием автомобиля его владелец следил достаточно тщательно, поэтому если и возникла неисправность, то неожиданно.

В ГИБДД Новосибирска рассказали, что новой информации по ДТП и состоянию пострадавшей пассажирки нет. Утром сообщалось, что она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Вчера на трассе в Куйбышевском районе Новосибирской области столкнулись автомобиль «Шевроле-Лачетти» и грузовик МАН. В результате погиб один из водителей.

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