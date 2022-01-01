«В салоне были бутылки с алкоголем»: подробности смертельного ДТП, в котором погибли двое — версии о причинах аварии

В Новосибирске утреннее ДТП, в котором погибли двое мужчин, вызвало ожесточенные споры среди новосибирцев — появилось несколько версий причин аварии. ДТП произошло в 06:50 сегодня, 1 января . В опору моста около старого автовокзала врезался Subaru Legacy. Погиб водитель и его пассажир.



Первая из версий произошедшего в том, что водитель мог быть пьян. Два источника НГС подтвердили, что «в салоне были найдены бутылки с алкоголем», но уточнить, пьян ли был именно водитель и какой именно алкоголь был изъят, не смогли.