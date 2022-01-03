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Под Новосибирском водитель внедорожника врезался в снегоуборочный трактор и умер

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

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Родственник погибшего сообщил, что мужчина умер не в результате ДТП

Родственник погибшего сообщил, что мужчина умер не в результате ДТП

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В понедельник, 3 января, в городе Бердске Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб водитель внедорожника «Ниссан».

Как сообщил родственник погибшего паблику новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель двигался по внутриквартальному проезду около школы № 5 и врезался в трактор, который убирал территорию. Он также пояснил, что, по данным судмедэкспертов, смерть наступила не в результате ДТП, а из-за проблем со здоровьем.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт аварии подтвердили:

— ДТП действительно произошло. Водитель скончался. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.

Рано утром 1 января иномарка врезалась в опору моста около старого автовокзала — погибли два человека.

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