Под Новосибирском водитель внедорожника врезался в снегоуборочный трактор и умер

В понедельник, 3 января, в городе Бердске Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб водитель внедорожника «Ниссан».
Как сообщил родственник погибшего паблику новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель двигался по внутриквартальному проезду около школы
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт аварии подтвердили:
— ДТП действительно произошло. Водитель скончался. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.
Рано утром 1 января иномарка врезалась в опору моста около старого автовокзала — погибли два человека.