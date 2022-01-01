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Тема дняSubaru врезался в опору моста — погибли двое
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В Новосибирске Subaru Legacy врезался в опору моста — погиб 34-летний водитель и его пассажир

ДТП произошло около 7 утра

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От машины осталась лишь груда металла

От машины осталась лишь груда металла

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В Новосибирске после удара в опору моста около старого автовокзала погиб 35-летний водитель Subaru Legacy и его пассажир. ДТП произошло в 06:50 сегодня, 1 января.

— Мужчина на автомобиле Subaru Legacy двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Советской в сторону улицы Фабричной. В пути следования у дома 2 по улице Красный проспект совершил наезд на препятствие — бетонную опору моста, — рассказали подробности ДТП в ГИБДД Новосибирска.

На месте работает следственная группа

На месте работает следственная группа

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Водитель от полученных травм погиб сразу на месте, как и его 34-летний пассажир. Еще одну 35-летнюю пассажирку доставили в больницу с различными травмами.

Вчера на трассе в Куйбышевском районе Новосибирской области столкнулись автомобиль «Шевроле-Лачетти» и грузовик МАН. В результате погиб один из водителей.

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ДТПДТП с погибшим
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