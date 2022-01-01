В Новосибирске Subaru Legacy врезался в опору моста — погиб 34-летний водитель и его пассажир

В Новосибирске после удара в опору моста около старого автовокзала погиб
— Мужчина на автомобиле Subaru Legacy двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Советской в сторону улицы Фабричной. В пути следования у дома 2 по улице Красный проспект совершил наезд на препятствие — бетонную опору моста, — рассказали подробности ДТП в ГИБДД Новосибирска.
Водитель от полученных травм погиб сразу на месте, как и его 34-летний пассажир. Еще одну
Вчера на трассе в Куйбышевском районе Новосибирской области столкнулись автомобиль «Шевроле-Лачетти» и грузовик МАН. В результате погиб один из водителей.