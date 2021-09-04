4 сентября суббота
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 72.85
eur 86.54
Все новости
Все новости

В НСО грузовик влетел в автоцистерну — в жуткой аварии погиб молодой водитель

Он пошел на обгон при запрещающем знаке

1 358
7Обсудить

Поделиться

В районе ДТП организовано реверсивное движение

В районе ДТП организовано реверсивное движение

Поделиться

Сегодня днем в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух грузовиков погиб один из водителей.

— Около 16:30 24-летний мужчина за рулем грузовика Volvo CH460 с полуприцепом двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в направлении Кемерова. На 116-м километре, совершая обгон, который на данном участке запрещен, столкнулся со встречной автоцистерной Volvo FN под управлением 48-летнего мужчины, — сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Автомобили получили сильные повреждения

Автомобили получили сильные повреждения

Поделиться

Погиб 24-летний водитель грузовика. Водитель автоцистерны получил различные травмы.

На участке дороги сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

Аналогичный случай произошел в НСО неделю назад. Тогда водитель УАЗа скончался в лобовом столкновении с КАМАЗом. А в последний день августа на трассе под Бердском водитель «Ауди» погиб в массовой аварии. Он также пошел на обгон в зоне действия запрещающего знака.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

смертельное ДТПБолотнинский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...