В НСО грузовик влетел в автоцистерну — в жуткой аварии погиб молодой водитель

Сегодня днем в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух грузовиков погиб один из водителей.
— Около 16:30 24-летний мужчина за рулем грузовика Volvo CH460 с полуприцепом двигался по автодороге
Погиб 24-летний водитель грузовика. Водитель автоцистерны получил различные травмы.
На участке дороги сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.
Аналогичный случай произошел в НСО неделю назад. Тогда водитель УАЗа скончался в лобовом столкновении с КАМАЗом. А в последний день августа на трассе под Бердском водитель «Ауди» погиб в массовой аварии. Он также пошел на обгон в зоне действия запрещающего знака.