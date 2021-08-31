Водитель «Ауди» погиб в массовой аварии на трассе под Новосибирском

Водитель погиб в массовой аварии на трассе под Новосибирском
На 41-м километре Чуйского тракта в Искитимском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, еще три автомобиля оказались задеты осколками. 28-летний водитель автомобиля «
— В 17:30 водитель автомобиля «
Осколки «Ауди» задели еще три машины — «Хендай-Солярис», «Тойоту» и «Ниссан».
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства произошедшего.
В районе аварии образовалась пробка. Также сегодня вечером новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе из-за ремонта.