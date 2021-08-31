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Водитель «Ауди» погиб в массовой аварии на трассе под Новосибирском

Он пошел на обгон в зоне действия запрещающего знака

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Движение в месте аварии затруднено

Движение в месте аварии затруднено

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Водитель погиб в массовой аварии на трассе под Новосибирском

На 41-м километре Чуйского тракта в Искитимском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, еще три автомобиля оказались задеты осколками. 28-летний водитель автомобиля «Ауди A6» скончался на месте. Еще два человека пострадали.

Пострадавших доставали из машины спасатели

Пострадавших доставали из машины спасатели

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— В 17:30 водитель автомобиля «Ауди A6» 1993 года рождения при движении из Новосибирска выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и совершил столкновение с «Субару». Водитель «Ауди» погиб на месте. Водитель и пассажир-женщина 1956 года рождения из второго авто получили травмы, их увезли в больницу, — сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Осколки «Ауди» задели еще три машины — «Хендай-Солярис», «Тойоту» и «Ниссан».

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На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В районе аварии образовалась пробка. Также сегодня вечером новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе из-за ремонта.

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Искитимский районсмертельное ДТП
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