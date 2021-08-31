«10 километров едем два часа»: новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе из-за ремонта

Новосибирцы застряли в 7-километровой пробке на Бердском шоссе
В Новосибирске образовался огромный затор на Бердском шоссе. Машины стоят от клиники Мешалкина до пересечения с улицей Васильковой на Бердском шоссе.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка растянулась на 7,4 км.
— Пробка от Мешалкина до самого Бердска. 10 километров едем два часа. Дорожные работы ведутся в час пик, а не ночью. Стоит техника, но никто ничего не делает, — негодует читатель НГС.
Согласно сервису 2ГИС, ремонт идет недалеко от пересечения Бердского шоссе и улицы Васильковой.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, почему было выбрано данное время для ремонта.
По выходным жители Новосибирска традиционно возвращаются с отдыха, с дач и встают в многокилометровые пробки. Это воскресенье не стало исключением.