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«10 километров едем два часа»: новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе из-за ремонта

Автомобилисты проводят в заторе по два часа

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Пробка собралась на Бердском шоссе в сторону Бердска

Пробка собралась на Бердском шоссе в сторону Бердска

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Новосибирцы застряли в 7-километровой пробке на Бердском шоссе

В Новосибирске образовался огромный затор на Бердском шоссе. Машины стоят от клиники Мешалкина до пересечения с улицей Васильковой на Бердском шоссе.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка растянулась на 7,4 км.

— Пробка от Мешалкина до самого Бердска. 10 километров едем два часа. Дорожные работы ведутся в час пик, а не ночью. Стоит техника, но никто ничего не делает, — негодует читатель НГС.

Согласно сервису 2ГИС, ремонт идет недалеко от пересечения Бердского шоссе и улицы Васильковой.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, почему было выбрано данное время для ремонта.

Так сейчас выглядит затор на Бердском шоссе

Так сейчас выглядит затор на Бердском шоссе

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По выходным жители Новосибирска традиционно возвращаются с отдыха, с дач и встают в многокилометровые пробки. Это воскресенье не стало исключением.

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пробкидороги
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