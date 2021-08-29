На подступах к Новосибирску машины застряли в пробках — люди не могут вернуться с дач

Вечер воскресенья — время, когда жители Новосибирска традиционно возвращаются с отдыха, с дач. Сегодня сразу на нескольких направлениях образовались пробки в сторону города.
По данным «Яндекс.Пробок», серьезный затор красного цвета возник на Гусинобродском тракте, его длина — 14 километров. На Северном объезде при движении со стороны левого берега пробка длиной 11 километров.
На Омском тракте затруднено движение на 16-километровом участке. На Колыванском шоссе — красная пробка длиной 12 километров. На южном направлении — затруднено движение в районе Бердска, Академгородка, разъезда Иня и возле эстакады Бугринского моста. На Ордынском шоссе — затруднение движения и пробка на 9-километровом участке.