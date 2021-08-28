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Тема дняТрое погибли в утреннем ДТП
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В Новосибирской области водитель УАЗа скончался в лобовом столкновении с КАМАЗом

Проводят доследственную проверку

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Водитель УАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью

Водитель УАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью

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В Коченевском районе Новосибирской области КАМАЗ под управлением мужчины 1995 года рождения совершил лобовое столкновение с автомобилем УАЗ, за рулем которого ехал мужчина 1960 года рождения. 61-летний водитель от полученных травм скончался.

— Авария произошла в 12:20. Водитель КАМАЗа был трезв, он двигался по полевой дороге со стороны села Барабинка в сторону села Поварёнка Коченевского района и совершил столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался во встречном направлении. Водитель УАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

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Проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства аварии, после чего примут решение о возбуждении уголовного дела.

За последние сутки в Новосибирске и области произошло несколько смертельных аварий. Вчера вечером «Тойота» вылетела на встречку под Новосибирском. Погибли два человека. Сегодня утром трое молодых сибиряков погибли в ДТП — их автомобиль врезался в стену. Мы публиковали видео с места ДТП. Спустя несколько часов под Новосибирском «Лексус» опрокинулся в кювет — водитель погиб.

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смертельное ДТПКоченевский район
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