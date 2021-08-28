В Новосибирской области водитель УАЗа скончался в лобовом столкновении с КАМАЗом

В Коченевском районе Новосибирской области КАМАЗ под управлением мужчины 1995 года рождения совершил лобовое столкновение с автомобилем УАЗ, за рулем которого ехал мужчина 1960 года рождения. 61-летний водитель от полученных травм скончался.



— Авария произошла в 12:20 . Водитель КАМАЗа был трезв, он двигался по полевой дороге со стороны села Барабинка в сторону села Поварёнка Коченевского района и совершил столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался во встречном направлении. Водитель УАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.