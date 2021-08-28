В Новосибирской области водитель УАЗа скончался в лобовом столкновении с КАМАЗом

В Коченевском районе Новосибирской области КАМАЗ под управлением мужчины 1995 года рождения совершил лобовое столкновение с автомобилем УАЗ, за рулем которого ехал мужчина 1960 года рождения.
— Авария произошла в
Проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства аварии, после чего примут решение о возбуждении уголовного дела.
За последние сутки в Новосибирске и области произошло несколько смертельных аварий. Вчера вечером «Тойота» вылетела на встречку под Новосибирском. Погибли два человека. Сегодня утром трое молодых сибиряков погибли в ДТП — их автомобиль врезался в стену. Мы публиковали видео с места ДТП. Спустя несколько часов под Новосибирском «Лексус» опрокинулся в кювет — водитель погиб.