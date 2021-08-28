Трое пассажиров погибли в аварии в Дзержинском районе
В Дзержинском районе погибли трое человек, еще один доставлен в больницу после ДТП утром 28 августа.
Как рассказала инспектор пропаганды БДД Госавтоинспекции города Новосибирска капитан полиции Ирина Новак, авария произошла около половины шестого утра. Водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского и на пересечении с ним, у здания по проспекту Дзержинского, 169 к. 2, наехал на препятствие — как уточнил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов, им оказался бетонный забор.
— В результате ДТП двое неустановленных мужчин, около 20 лет, и одна неустановленная девушка, около 17 лет, находившиеся в автомобиле, получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один неустановленный мужчина, около 20 лет, находившийся в автомобиле, доставлен в лечебное учреждение, — рассказала Ирина Новак.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
За день до этого под Новосибирском из-за вылетевшей на встречную полосу машины погибли два человека.