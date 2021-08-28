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На трассе под Новосибирском «Лексус» опрокинулся в кювет — водитель погиб

33-летнего мужчину доставили в больницу, но он скончался, не приходя в сознание

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Автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся

Автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся

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33-летний водитель «Лексуса» погиб на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло рано утром на трассе под Новосибирском, — об этом сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

Около 6 утра автомобиль Lexus ES 350 ехал по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска, но на 1021 километре трассы на территории Чановского района съехал в кювет и опрокинулся.

— Мужчина, управлявший автомобилем с тяжелыми травмами доставлен в районную больницу. В 9:45 скончался, не приходя в сознание, — сообщили в ведомстве.

Водителя доставили в больницу, но спасти не смогли

Водителя доставили в больницу, но спасти не смогли

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Водителю было 33 года. Обстоятельства произошедшего ещё устанавливают, проводится доследственная проверка.

Это второе за утро ДТП со смертельным исходом — ранее в Дзержинском районе погибли трое пассажиров въехавшего в забор автомобиля, водитель доставлен в больницу.

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