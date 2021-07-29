В Турции из-за пожаров начали эвакуировать туристов из отелей

В Турции второй день горят леса. Еще сегодня утром российское генконсульство сообщало, что основные туристические объекты находятся вне зоны пожаров, туристы жаловались на запах гари, а отельеры просили гостей лишний раз не высовываться на улицу. Но к вечеру ситуация изменилась, и отдыхающих начали эвакуировать из гостиниц.
Как сообщает турецкое издание TGRT Haber, на данный момент из-за пожаров пострадали 122 человека, 3 погибли. Сгорели многие постройки (больше всего в сельской местности), власти Турции готовят общежития для тех, кто остался без жилья. На юге страны временно приостановили экскурсии.
Посольство России в Анкаре сообщает, что в тушении лесных пожаров в Турции принимают участие российские противопожарные самолеты
— Три российских самолета
Начался крупный лесной пожар в Анталье, в районе города Манавгат. Но морской ветер моментально раздул огонь так, что он перекинулся на жилые районы, а вскоре вплотную подошел к курортам. К
— Сначала думали, горят пальмы. Но когда начали летать вертолеты каждые три минуты, стало несмешно, — рассказывает российская туристка Елена Волкова о первых часах пожара. — В гостинице ничего не говорят, дабы не создавать панику. Кто-то спасает жизни, а кто-то веселится. Но когда из твоего окна всё видно, то состояние страха берет верх. Веселье как рукой снимает. Во многих районах отключили свет.
Бушующий на юге Турции лесной пожар не останавливает туристов от отдыха на пляжах или на территории отелей. В Сети путешественники делятся фотографиями и роликами, на которых можно заметить, что небо окрасилось в красно-серый цвет. Всюду смог. Однако ради эффектных кадров некоторые готовы рискнуть.
Кроме того, лесные пожары зафиксированы в Бодруме. Власти Турции ведут расследование причин возникновения лесных пожаров, в администрации Эрдогана уверяют, что виновные в поджогах понесут наказание.