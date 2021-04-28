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Самолет Москва — Кемерово вынужденно приземлился в Новосибирске

Пока неизвестно, когда судно вылетит

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Самолет приземлился в Толмачёво утром

Самолет приземлился в Толмачёво утром

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Самолет Москва — Кемерово приземлился в Новосибирске из-за тумана. Об этом НГС сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Как рассказали в аэропорту, пока неизвестно, когда самолет вылетит. В Толмачёво сел один борт, еще один ушел в Барнаул.

Ранее Интерфакс сообщал, что из-за погоды задерживаются и обратные рейсы из Кемерово. Однако, судя по онлайн-табло аэропорта Кемерово, все рейсы вылетают по расписанию.

По данным Gismeteo, сегодня в Кемерово сильный дождь, пасмурно. В Новосибирске тоже дождь, утром наблюдался небольшой туман.

На прошлой неделе самолет японской авиакомпании Dreamliner совершил вынужденную посадку в Толмачёво из-за плохого самочувствия пилота. Боинг летел из Парижа в Токио. На борту не было пассажиров, только 7 членов экипажа. Выяснилось, что у пилота случился инсульт. Посадку совершил второй пилот.

В ноябре 2020 года в аэропорту Толмачёво грузовой самолет «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки. Момент приземления дымящегося Ан-124 и разговор диспетчеров попали на видео. Также мы показали 16 снимков, на которых видно, что происходило вокруг самолета.

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