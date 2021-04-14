14 апреля среда
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 77.25
eur 91.92
Тема дняТрагедия в Шерегеше: погибла сибирячка

Все новости

Все новости

Жительница Новосибирска погибла на склоне в Шерегеше — фото с места происшествия

Она спускалась с горы на «плюшке» и врезалась в постройку

21 111
77Обсудить

Поделиться

Женщина врезалась в металлическую постройку

Женщина врезалась в металлическую постройку

Поделиться

Сибирячка насмерть разбилась во время катания на «плюшке» в Шерегеше

51-летняя жительница Новосибирска погибла на склоне горы в Шерегеше. Женщина разбилась, когда каталась на «плюшке».

Как сообщили НГС в администрации Таштагольского района, инцидент произошел вчера, 13 апреля, в 10:50 на горе Зелёной.

— Катаясь на «плюшке» в не предназначенном для этого месте, врезалась в здание, получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась в реанимации, — сообщили в администрации.

В Следственном комитете по Кузбассу рассказали, что по факту гибели туристки начали доследственную проверку.

Предварительно установлено, что утром погибшая женщина со знакомым пошли кататься на гору. Мужчина взял в прокате для спутницы сноутюбинг. Женщина спустилась со склона по необорудованной трассе, знакомый потерял ее из виду и попросил помощи у работников комплекса.

— Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы, около металлической постройки. Вызвали спасателей, которые спустили ее к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась, — сообщили в СК.

После происшествия женщина умерла в больнице

После происшествия женщина умерла в больнице

Поделиться

Следствие устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

В начале января в Новосибирске 9-летняя девочка погибла, катаясь с горки в Октябрьском районе недалеко от микрорайона Весеннего. Она ехала на «плюшке» по склону и врезалась в металлические ограждения. Прибывшим медикам пришлось пробираться к девочке через пустырь и замерзшую реку.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ27

Поделиться

Поделиться

СКгорнолыжкиопасность
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (77)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...