Жительница Новосибирска погибла на склоне в Шерегеше — фото с места происшествия

В начале января в Новосибирске 9-летняя девочка погибла, катаясь с горки в Октябрьском районе недалеко от микрорайона Весеннего. Она ехала на «плюшке» по склону и врезалась в металлические ограждения. Прибывшим медикам пришлось пробираться к девочке через пустырь и замерзшую реку.