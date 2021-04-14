Жительница Новосибирска погибла на склоне в Шерегеше — фото с места происшествия

Сибирячка насмерть разбилась во время катания на «плюшке» в Шерегеше
51-летняя жительница Новосибирска погибла на склоне горы в Шерегеше. Женщина разбилась, когда каталась на «плюшке».
Как сообщили НГС в администрации Таштагольского района, инцидент произошел вчера,
— Катаясь на «плюшке» в не предназначенном для этого месте, врезалась в здание, получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась в реанимации, — сообщили в администрации.
В Следственном комитете по Кузбассу рассказали, что по факту гибели туристки начали доследственную проверку.
Предварительно установлено, что утром погибшая женщина со знакомым пошли кататься на гору. Мужчина взял в прокате для спутницы сноутюбинг. Женщина спустилась со склона по необорудованной трассе, знакомый потерял ее из виду и попросил помощи у работников комплекса.
— Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы, около металлической постройки. Вызвали спасателей, которые спустили ее к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась, — сообщили в СК.
Следствие устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.
В начале января в Новосибирске