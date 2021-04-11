Крупный пожар на Первомайке: огонь охватил два дома и переходит на третий

В Первомайском районе Новосибирска на улице Нарвской загорелись два частных дома. Дым от пожара заметен даже в других районах. Инцидент произошел около 16:30 сегодня, 11 апреля .

— На всю Первомайку видно. Горит очень сильно, — рассказал корреспонденту НГС читатель. — Три пожарные машины и скорая стоят.