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Крупный пожар на Первомайке: огонь охватил два дома и переходит на третий

На месте работают три пожарных расчета и дежурят скорые

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Дома загорелись около 16:30

Дома загорелись около 16:30

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В Первомайском районе Новосибирска загорелись два дома

В Первомайском районе Новосибирска на улице Нарвской загорелись два частных дома. Дым от пожара заметен даже в других районах. Инцидент произошел около 16:30 сегодня, 11 апреля.

— На всю Первомайку видно. Горит очень сильно, — рассказал корреспонденту НГС читатель. — Три пожарные машины и скорая стоят.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сейчас пожарные работают на месте.

— В течение шести минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время горели два частных дома, происходил переход огня на третий. Одновременно с тушением пожара сотрудники МЧС России осуществляют защиту соседних жилых строений, — рассказали в ведомстве. — Информации о пострадавших на настоящий момент не поступало. Работа продолжается.

Вчера в поселке Обском Новосибирской области произошел пожар в деревянном двухквартирном доме. Позже стало известно, что во внеслужебное время у родственников гостил пожарный 65-й спасательной части МЧС. Во время происшествия он помогал выносить вещи жильцов, а уже позже, на улице, ему стало плохо. Мужчину доставили в больницу, где медики констатировали его смерть.

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