Крупный пожар на Первомайке: огонь охватил два дома и переходит на третий

В Первомайском районе Новосибирска загорелись два дома
В Первомайском районе Новосибирска на улице Нарвской загорелись два частных дома. Дым от пожара заметен даже в других районах. Инцидент произошел около 16:30 сегодня,
— На всю Первомайку видно. Горит очень сильно, — рассказал корреспонденту НГС читатель. — Три пожарные машины и скорая стоят.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сейчас пожарные работают на месте.
— В течение шести минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время горели два частных дома, происходил переход огня на третий. Одновременно с тушением пожара сотрудники МЧС России осуществляют защиту соседних жилых строений, — рассказали в ведомстве. — Информации о пострадавших на настоящий момент не поступало. Работа продолжается.
Вчера в поселке Обском Новосибирской области произошел пожар в деревянном двухквартирном доме. Позже стало известно, что во внеслужебное время у родственников гостил пожарный