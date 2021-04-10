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Под Новосибирском после пожара скончался сотрудник МЧС — он был в гостях у родственников

Он помогал жильцам выносить вещи

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Мужчина помогал жильцам выносить вещи

Мужчина помогал жильцам выносить вещи

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Сотрудник МЧС скончался после пожара в частном доме под Новосибирском

В субботу, 10 апреля, в поселке Обской Новосибирской области произошел пожар в деревянном двухквартирном доме.

— В течение 25 минут после прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытое горение ликвидировано. В результате происшествия огнем повреждена кровля, веранда и одна из квартир на общей площади 112 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Позже стало известно, что во внеслужебное время у родственников гостил пожарный 65-й спасательной части МЧС. Во время происшествия он помогал выносить вещи жильцов, а уже позже на улице ему стало плохо. Мужчину доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. В ведомстве добавили, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Вчера в Новосибирске загорелся двухэтажный коттедж — из пожара спасли двух детей.

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МЧСпожар
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