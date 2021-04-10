Под Новосибирском после пожара скончался сотрудник МЧС — он был в гостях у родственников

Сотрудник МЧС скончался после пожара в частном доме под Новосибирском
В субботу, 10 апреля, в поселке Обской Новосибирской области произошел пожар в деревянном двухквартирном доме.
— В течение 25 минут после прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытое горение ликвидировано. В результате происшествия огнем повреждена кровля, веранда и одна из квартир на общей площади
Позже стало известно, что во внеслужебное время у родственников гостил пожарный 65-й спасательной части МЧС. Во время происшествия он помогал выносить вещи жильцов, а уже позже на улице ему стало плохо. Мужчину доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. В ведомстве добавили, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Вчера в Новосибирске загорелся двухэтажный коттедж — из пожара спасли двух детей.