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«Огонь может перекинуться на соседей»: в районе элитных коттеджей загорелся дом — из пожара спасли двух детей

Здание загорелось около 6 утра

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На пожаре работают <nobr class="_">25 спасателей</nobr>

На пожаре работают 25 спасателей

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В Новосибирске на улице Шапошникова загорелся 2-этажный особняк

В Новосибирске на улице Шапошникова рано утром загорелся 2-этажный особняк.

— Первое сообщение было в 06:23. Поступило несколько сообщений. Очевидцы сообщали, что в доме был газ. Опасность возгорания других домов. Сообщили, что огонь может перекинуться на два соседних дома, — такая информация поступила в службу 112.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что из дома эвакуировалась семья из 5 человек.

— В 06:15 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании частного двухэтажного дома. По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что открытым огнем горели дом и надворные постройки. Известно, что из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек, из них 2 детей, не пострадали. В настоящий момент осуществляется ликвидация пожара и защита соседних жилых строений. Задействовано 6 единиц техники и около 25 человек личного состава, — рассказали в ведомстве.

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пожарпожарные
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