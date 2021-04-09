«Огонь может перекинуться на соседей»: в районе элитных коттеджей загорелся дом — из пожара спасли двух детей

В Новосибирске на улице Шапошникова загорелся
В Новосибирске на улице Шапошникова рано утром загорелся
— Первое сообщение было в 06:23. Поступило несколько сообщений. Очевидцы сообщали, что в доме был газ. Опасность возгорания других домов. Сообщили, что огонь может перекинуться на два соседних дома, — такая информация поступила в службу 112.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что из дома эвакуировалась семья из
— В 06:15 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании частного двухэтажного дома. По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что открытым огнем горели дом и надворные постройки. Известно, что из дома самостоятельно эвакуировались