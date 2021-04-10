Две девочки попали в больницы после ДТП в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в двух ДТП пострадали две несовершеннолетних девочки — об этом рассказали в отделе пропаганды новосибирской ГИБДД.



В 14:20 KIA Sorento сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку: она переходила дорогу в районе дома по улице Котовского, 11, а автомобиль двигался по улице Котовского с правым поворотом на Ватутина. Девочка попала в больницу с ушибами.

