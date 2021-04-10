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Две девочки попали в больницы после ДТП в Новосибирске

Оба происшествия случились в Ленинском районе

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Одно из ДТП произошло на нерегулируемом переходе, в аварии пострадала 6-летняя девочка

Одно из ДТП произошло на нерегулируемом переходе, в аварии пострадала 6-летняя девочка

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Двух девочек сбили на пешеходных переходах в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в двух ДТП пострадали две несовершеннолетних девочки — об этом рассказали в отделе пропаганды новосибирской ГИБДД.

В 14:20 KIA Sorento сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку: она переходила дорогу в районе дома по улице Котовского, 11, а автомобиль двигался по улице Котовского с правым поворотом на Ватутина. Девочка попала в больницу с ушибами.

Девочку-подростка сбили, когда она переходила улицу на зеленый сигнал светофора

Девочку-подростка сбили, когда она переходила улицу на зеленый сигнал светофора

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Позже, в 15:10, еще один автомобиль KIA, на этот раз Rio, наехал на 6-летнюю девочку. Водитель двигался по улице Пархоменко в сторону Широкого переулка и наехал на ребенка в районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома по Новосибирской, 28. У девочки диагностировали ушибы правой голени.

Все обстоятельства происшествий сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Похожий случай произошел возле Сквера Славы в конце марта: тогда автомобиль тоже сбил ребенка, переходившего дорогу по переходу.

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ДТПводитель сбил ребенкаГИБДД в Новосибирске
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