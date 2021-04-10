Две девочки попали в больницы после ДТП в Новосибирске

Двух девочек сбили на пешеходных переходах в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска в двух ДТП пострадали две несовершеннолетних девочки — об этом рассказали в отделе пропаганды новосибирской ГИБДД.
В 14:20 KIA Sorento сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку: она переходила дорогу в районе дома по улице Котовского, 11, а автомобиль двигался по улице Котовского с правым поворотом на Ватутина. Девочка попала в больницу с ушибами.
Позже, в 15:10, еще один автомобиль KIA, на этот раз Rio, наехал на 6-летнюю девочку. Водитель двигался по улице Пархоменко в сторону Широкого переулка и наехал на ребенка в районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома по Новосибирской, 28. У девочки диагностировали ушибы правой голени.
Все обстоятельства происшествий сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.
Похожий случай произошел возле Сквера Славы в конце марта: тогда автомобиль тоже сбил ребенка, переходившего дорогу по переходу.