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Toyota Harrier сбила 8-летнюю девочку и вылетела на газон возле сквера Славы

В причинах ДТП разбираются автоинспекторы

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Ребенка после ДТП доставили в больницу

Ребенка после ДТП доставили в больницу

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В Новосибирске рядом со сквером Славы в Ленинском районе водитель на Toyota Harrier сбил 8-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу, и вылетел на газон.

ДТП произошло сегодня, 30 марта, в 12:10.

— Водитель 1981 года рождения двигался по улице Плахотного со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Серафимовича. В пути следования у дома 27/1 по улице Плахотного, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку восьми лет, которая с травмами доставлена в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

ДТП произошло около полудня

ДТП произошло около полудня

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Сейчас на месте работают автоинспекторы.

— Госавтоинспекция напоминает, что приближаясь пешеходным переходом необходимо снизить скорость вплоть до полной остановки и убедиться в безопасности проезда, особенно в зоне не регулируемого пешеходного перехода, — добавили в ГИБДД.

Вчера вечером в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись «Ниссан-Тиида» и фура. Погибла 38-летняя водитель седана и пострадали четыре человека.

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