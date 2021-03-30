Toyota Harrier сбила 8-летнюю девочку и вылетела на газон возле сквера Славы

В Новосибирске рядом со сквером Славы в Ленинском районе водитель на Toyota Harrier сбил 8-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу, и вылетел на газон.

ДТП произошло сегодня, 30 марта, в 12:10.

— Водитель 1981 года рождения двигался по улице Плахотного со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Серафимовича. В пути следования у дома 27/1 по улице Плахотного, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку восьми лет, которая с травмами доставлена в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.