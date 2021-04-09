В Ленинском районе загорелся частный дом — пожар попал на видео

На видеозаписи заметно, как высоко полыхает дом — пожар хорошо видно издалека.

Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы 112 в 01:07. Всего их было несколько, и очевидцы называли разные адреса в одном частном секторе:

— Было несколько сообщений. Первое сообщение поступило от очевидца, который сказал, что горит, предположительно, дом. Точный адрес он не знает. Второй вызов — в 01:09. Сообщение, что горит дом в 3-м Амурском переулке, 2, рядом проходит газ. Третий звонок в 01:12 — горит дом напротив Бийской, 113. Четвертое сообщение, что горит дом на пересечении Бийской и Титова. Дальше было еще четыре звонка по Бийской и Титова.