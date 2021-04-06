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В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как двух школьников избили в подъезде

При этом дело связано с хищением, а не с дракой

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Инцидент произошел в подъезде дома на Колхидской&nbsp;

Инцидент произошел в подъезде дома на Колхидской 

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После драки подростков в Новосибирске возбудили уголовное дело

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после избиения двух подростков в подъезде дома на Колхидской. Под подозрение попали два парня, 15 и 18 лет, их подозревают в открытом хищении имущества у школьников (пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

— На данный момент установлено, что 2 апреля к одному из потерпевших поступило предложение от знакомой девушки прийти на ее день рождения. Молодые люди около 19 часов того же дня прибыли в один из подъездов дома 29 по ул. Колхидской в Ленинском районе Новосибирска, где их ожидала компания из молодых людей и девушек. Далее между прибывшими подростками и двумя находившимися в подъезде парнями произошла ссора, в ходе которой потерпевшим были причинены телесные повреждения, а также были похищены их личные вещи, денежные средства и мобильный телефон, — сообщили в СК.

После этого мама одного из потерпевших парней обратилась в полицию.

Ранее в МВД сообщали, что в участок после происшествия доставили четырех человек. Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что подозреваемыми стали двое — они жители Ленинского района, им 18 и 15 лет, младший уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Двух подростков — 15-летнего Артёма и 17-летнего Сергея — избили в пятницу, 2 апреля. Как рассказала мама Сергея, парней избивали несколько человек. Артёма, в частности, обвиняли в том, что он обманул кого-то на 1,5 тысячи рублей. По словам Татьяны, сначала школьников били в подъезде, а потом вывели на улицу. Всё это подростки снимали на видео.

Через несколько дней состояние Артёма и Сергея ухудшилось, их госпитализировали.

В марте массовая драка произошла на улице Беловежской. Одному из пострадавших пришлось обратиться к хирургу, чтобы зашить раны.

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