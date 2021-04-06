В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как двух школьников избили в подъезде

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после избиения двух подростков в подъезде дома на Колхидской. Под подозрение попали два парня, 15 и 18 лет , их подозревают в открытом хищении имущества у школьников ( пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ ).

— На данный момент установлено, что 2 апреля к одному из потерпевших поступило предложение от знакомой девушки прийти на ее день рождения. Молодые люди около 19 часов того же дня прибыли в один из подъездов дома 29 по ул. Колхидской в Ленинском районе Новосибирска, где их ожидала компания из молодых людей и девушек. Далее между прибывшими подростками и двумя находившимися в подъезде парнями произошла ссора, в ходе которой потерпевшим были причинены телесные повреждения, а также были похищены их личные вещи, денежные средства и мобильный телефон, — сообщили в СК.