В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как двух школьников избили в подъезде

После драки подростков в Новосибирске возбудили уголовное дело
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после избиения двух подростков в подъезде дома на Колхидской. Под подозрение попали два парня,
— На данный момент установлено, что 2 апреля к одному из потерпевших поступило предложение от знакомой девушки прийти на ее день рождения. Молодые люди около
После этого мама одного из потерпевших парней обратилась в полицию.
Ранее в МВД сообщали, что в участок после происшествия доставили четырех человек. Сегодня в пресс-службе
Двух подростков —
Через несколько дней состояние Артёма и Сергея ухудшилось, их госпитализировали.
В марте массовая драка произошла на улице Беловежской. Одному из пострадавших пришлось обратиться к хирургу, чтобы зашить раны.