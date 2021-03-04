В Бердске пьяный прохожий несколько раз пнул 82-летнюю женщину на улице — она медленно шла

Инцидент произошел 3 марта в Северном районе Бердска. Пьяный мужчина несколько раз пнул и повалил на землю 82-летнюю женщину, которая шла очень медленно при помощи двух палок.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина заметил пенсионерку издалека. За несколько метров до столкновения он начал показывать жесты в ее сторону и что-то кричать. Затем, подойдя ближе, сибиряк продолжил что-то говорить, пнул женщину в район поясницы, а затем повалил на землю. Спустя какое-то время он помог ей подняться, после чего снова пнул. Далее женщина вышла из зоны видимости камеры, а мужчина последовал за ней. Что случилось в «слепой» зоне — неизвестно.

