В Бердске пьяный прохожий несколько раз пнул 82-летнюю женщину на улице — она медленно шла

В Бердске пьяный мужчина несколько раз пнул на улице 82-летнюю женщину
Инцидент произошел 3 марта в Северном районе Бердска. Пьяный мужчина несколько раз пнул и повалил на землю 82-летнюю женщину, которая шла очень медленно при помощи двух палок.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина заметил пенсионерку издалека. За несколько метров до столкновения он начал показывать жесты в ее сторону и что-то кричать. Затем, подойдя ближе, сибиряк продолжил что-то говорить, пнул женщину в район поясницы, а затем повалил на землю. Спустя какое-то время он помог ей подняться, после чего снова пнул. Далее женщина вышла из зоны видимости камеры, а мужчина последовал за ней. Что случилось в «слепой» зоне — неизвестно.
В Следственном комитете РФ по Новосибирской области заявили, что сейчас проводят доследственную проверку. Личность мужчины устанавливают.
— Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В октябре мужчина в Новосибирске вступился за сыновей и избил 10-летнюю девочку. В феврале другой новосибирец травмировал двух подростков за то, что они сломали снеговика.