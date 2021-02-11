«Синяк на лице, ссадина на голове, сознание теряет»: мужчина избил двух подростков из-за сломанного снеговика

— Знаю, что они сломали снеговика и получили за это, а кто именно его слепил — остается под вопросом, — поделилась Виолетта. — Я согласна, они заслужили наказания, но точно не настолько жестокого. Мужчина отреагировал с такой агрессией, возможно, из-за того, что нынешняя молодежь не особо следит за языком, как бы родитель хорошо ни воспитывал ребенка, всё равно во дворе с друзьями он будет вести себя по-иному. У моего брата синяк на лице, ссадина на голове, сознание теряет в хореографическом училище. Может, и сотрясение есть, завтра побегу судмедэкспертизу делать. Узнала только недавно про всю эту ситуацию, ребенок молчал, стыдно было, что его побили.



Девушка также рассказала, что родители второго пострадавшего уже написали заявление в полицию. Виолетта также собирается подать заявление.

Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий правоохранительных органов.

