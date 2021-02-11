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«Синяк на лице, ссадина на голове, сознание теряет»: мужчина избил двух подростков из-за сломанного снеговика

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В Новосибирске мужчина избил двух подростков из-за сломанного снеговика

В воскресенье, 7 февраля, в Ленинском районе мужчина избил двух 12-летних подростков — по словам мальчиков, он напал на них якобы из-за сломанного снеговика. О случившемся корреспонденту НГС рассказала старшая сестра одного из мальчиков, жительница Новосибирска Виолетта.

Инцидент произошел недалеко от школы № 45 на улице Киевской. Момент избиения попал в объектив камеры наблюдения, установленной на фасаде школы. На видео видно, что мужчина хватает мальчиков за капюшоны, валит на снег и начинает по очереди бить. Потом одного из них, брата Виолетты, он поднимает и с силой кидает обратно на снег. По движениям мужчины понятно, что он зло кричит на ребят.

— Знаю, что они сломали снеговика и получили за это, а кто именно его слепил — остается под вопросом, — поделилась Виолетта. — Я согласна, они заслужили наказания, но точно не настолько жестокого. Мужчина отреагировал с такой агрессией, возможно, из-за того, что нынешняя молодежь не особо следит за языком, как бы родитель хорошо ни воспитывал ребенка, всё равно во дворе с друзьями он будет вести себя по-иному. У моего брата синяк на лице, ссадина на голове, сознание теряет в хореографическом училище. Может, и сотрясение есть, завтра побегу судмедэкспертизу делать. Узнала только недавно про всю эту ситуацию, ребенок молчал, стыдно было, что его побили.


Девушка также рассказала, что родители второго пострадавшего уже написали заявление в полицию. Виолетта также собирается подать заявление.

Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий правоохранительных органов.

В прошлом году на детской площадке взрослый новосибирец вступился за сыновей и избил 10-летнюю девочку, на которую ему пожаловались дети.

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Ленинский райондети
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