В Новосибирске умер известный хирург и преподаватель НГМУ

В Новосибирске скончался профессор кафедры госпитальной хирургии НГМУ, доктор наук, хирург и преподаватель, 64-летний Сергей Старостин. О смерти мужчины корреспонденту НГС сообщил его сын Игорь.



— Случилось это во вторник, 2 марта. Он двигался на работу в областную больницу, насколько мне известно, читать там лекции. Это было утром. И на станции метро «Студенческая», то ли на перроне, то ли при выходе со станции, потерял сознание. Вызвали скорую, отца доставили в больницу, но, к сожалению, врачи уже сделать ничего не смогли, — объяснил Игорь Старостин.

