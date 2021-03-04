В Новосибирске умер известный хирург и преподаватель НГМУ

В Новосибирске скончался профессор кафедры госпитальной хирургии НГМУ, доктор наук, хирург и преподаватель, 64-летний Сергей Старостин. О смерти мужчины корреспонденту НГС сообщил его сын Игорь.
— Случилось это во вторник, 2 марта. Он двигался на работу в областную больницу, насколько мне известно, читать там лекции. Это было утром. И на станции метро «Студенческая», то ли на перроне, то ли при выходе со станции, потерял сознание. Вызвали скорую, отца доставили в больницу, но, к сожалению, врачи уже сделать ничего не смогли, — объяснил Игорь Старостин.
Сергея Старостина госпитализировали в больницу №34, в сознание он так и не пришел. В справке о смерти указано, что мужчина скончался из-за проблем с сердцем.
— В последние годы его постоянным местом работы был НГМУ. Также во второй больнице скорой помощи на Тургенева у него был кабинет, там он принимал студентов, там вел преподавательскую деятельность и оперировал. До этого он долгие годы работал в областной больнице. Человек очень много сделал, очень много воспитал специалистов-хирургов, — добавил Игорь.
По его словам, руководство вуза уже оказывает помощь в похоронах Сергея Старостина. Прощание с врачом пройдет 5 марта в здании похоронного дома «ИМИ» (улица Акмолинская, 29) с 12.30 до 13.30.
Редакция приносит соболезнования семье и близким Сергея Старостина.
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