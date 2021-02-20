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От COVID-19 умер бывший главврач горбольницы № 1. Он покинул пост после уголовного дела о мошенничестве

Вадим Коваленко проработал в больнице 40 лет

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В больнице Вадим Коваленко проработал почти 40 лет

В больнице Вадим Коваленко проработал почти 40 лет

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20 февраля в возрасте 73 лет умер бывший главврач городской клинической больницы 1 Вадим Коваленко. У него был ковид. Об этом сообщает Ассоциация врачей Новосибирской области.

Вадим Федорович Коваленко родился 19 ноября 1947 года в Новосибирске. Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. После окончания Новосибирского государственного медицинского института работал врачом-хирургом в Баргузинской центральной районной больнице Бурятской АССР. В 1976 году вернулся в Новосибирск и начал работать в хирургическом отделении грудной хирургии горбольницы № 1. В 1991 году назначен на должность главврача и 24 года руководил больницей до 2015 года. В больнице Вадим Коваленко проработал почти 40 лет.

Прощание с Вадимом Коваленко состоится 22 февраля в 14:00 в Новосибирском крематории (п. Восход, Военторговская, 4/1).

Уголовное дело в отношении Вадима Коваленко возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в 2015 году. Тогда следствие установило, что препарат «Паклитаксел» (применяется при раке) и расходные материалы закупали по завышенным ценам. В результате с 2012 по 2015 год было похищено больше 24 миллиона рублей.

В настоящий момент главврачом учреждения является Юрий Бравве — бывший зять Виктора Толоконского. Он возглавил больницу в октябре 2015 года.

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