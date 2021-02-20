От COVID-19 умер бывший главврач горбольницы № 1. Он покинул пост после уголовного дела о мошенничестве

20 февраля в возрасте 73 лет умер бывший главврач городской клинической больницы № 1 Вадим Коваленко. У него был ковид. Об этом сообщает Ассоциация врачей Новосибирской области.

Вадим Федорович Коваленко родился 19 ноября 1947 года в Новосибирске. Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. После окончания Новосибирского государственного медицинского института работал врачом-хирургом в Баргузинской центральной районной больнице Бурятской АССР. В 1976 году вернулся в Новосибирск и начал работать в хирургическом отделении грудной хирургии горбольницы № 1 . В 1991 году назначен на должность главврача и 24 года руководил больницей до 2015 года. В больнице Вадим Коваленко проработал почти 40 лет.