От COVID-19 умер бывший главврач горбольницы № 1. Он покинул пост после уголовного дела о мошенничестве

20 февраля в возрасте 73 лет умер бывший главврач городской клинической больницы
Вадим Федорович Коваленко родился 19 ноября 1947 года в Новосибирске. Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. После окончания Новосибирского государственного медицинского института работал врачом-хирургом в Баргузинской центральной районной больнице Бурятской АССР. В 1976 году вернулся в Новосибирск и начал работать в хирургическом отделении грудной хирургии горбольницы
Прощание с Вадимом Коваленко состоится 22 февраля в 14:00 в Новосибирском крематории (п. Восход, Военторговская, 4/1).
Уголовное дело в отношении Вадима Коваленко возбудили по ч. 4 ст. 159
В настоящий момент главврачом учреждения является Юрий Бравве — бывший зять Виктора Толоконского. Он возглавил больницу в октябре 2015 года.