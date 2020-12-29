В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре женщины и трех детей

Новосибирские следователи возбудили два уголовных дела из-за пожара на улице Декабристов, в котором сгорели трое детей и женщина.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
— Сегодня утром в городе Новосибирске на улице Декабристов произошел пожар в восьмиквартирном одноэтажном доме. Возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек — женщины 1992 года рождения, а также трех малолетних детей в возрасте семи, трех и полутора лет. Личности погибших установлены, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Сейчас следователи работают на месте трагедии.
— По указанию руководителя следственного управления организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) должностных лиц администрации Октябрьского района признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших проживание семьи в аварийном доме, — добавили в следственном комитете.
Мы ведем онлайн-трансляцию с места происшествия.