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При пожаре в Новосибирске погибли трое детей и взрослый. Онлайн с места трагедии

Квартира в деревянном доме на несколько семей загорелась рано утром. Сейчас огонь уже потушен

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При пожаре в Новосибирске погибли трое детей и взрослый

Квартира в жилом деревянном доме на Декабристов загорелась рано утром — в 09:30. На месте происшествия пожарные нашли тела четырех человек. Трое из них — дети.

Рассказываем в режиме онлайн, что произошло и почему загорелся дом.

Александра Бруня

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— Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура, сильная задымленность и большой слой снега на кровле деревянного дома. Специалисты МЧС России организовали тушение одновременно из трех стволов, а также проложили магистральную линию от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 600 метров для бесперебойной подачи воды. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, — рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

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Александра Бруня

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Всего на тушение пожара привлекались 27 человек и 8 единиц техники.

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ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Александра Бруня

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Сейчас пожарные проливают здание.

— В настоящее время проводится проливка и разбор сгоревших конструкций до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания. После завершения всех неотложных работ, дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета России приступят к установлению причины пожара и выяснению всех обстоятельств трагедии, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

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Александра Бруня

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Первые фото с места происшествия.

Пожар произошел в Октябрьском районе

Пожар произошел в Октябрьском районе

Дом 8-квартирный, во время пожара был риск, что огонь перекинется и на другие квартиры

Дом 8-квартирный, во время пожара был риск, что огонь перекинется и на другие квартиры

Квартира выгорела полностью

Квартира выгорела полностью

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Александра Бруня

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Что известно на данный момент:

Пожар начался в 09:30. Загорелась квартира в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Декабристов. Пожарные прибыли на место через 9 минут после вызова. Была угроза распространения огня на другие семь квартир, поэтому к месту происшествия стянули дополнительные силы.

Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в 10:17. По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно трое из них — дети.

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Александра Бруня

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Вы стали очевидцем пожара?

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