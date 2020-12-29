При пожаре в Новосибирске погибли трое детей и взрослый. Онлайн с места трагедии

— Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура, сильная задымленность и большой слой снега на кровле деревянного дома. Специалисты МЧС России организовали тушение одновременно из трех стволов, а также проложили магистральную линию от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 600 метров для бесперебойной подачи воды. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, — рассказали подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Всего на тушение пожара привлекались 27 человек и 8 единиц техники.
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Сейчас пожарные проливают здание.
— В настоящее время проводится проливка и разбор сгоревших конструкций до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания. После завершения всех неотложных работ, дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета России приступят к установлению причины пожара и выяснению всех обстоятельств трагедии, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Первые фото с места происшествия.
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Что известно на данный момент:
Пожар начался в 09:30. Загорелась квартира в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Декабристов. Пожарные прибыли на место через
Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в 10:17. По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно трое из них — дети.
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