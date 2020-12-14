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2-летний ребенок застрял в закрытой машине — спасательную операцию сняли на видео

Машину вскрыли с помощью специального устройства

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Спасательная операция заняла меньше 30 минут&nbsp;

Спасательная операция заняла меньше 30 минут 

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Спасатели вытащили из закрытой машины 2-летнего мальчика в Новосибирске

В воскресенье, 13 декабря, в Кировском районе Новосибирска двухлетний мальчик остался один в закрытой машине.

Происшествие случилось около дома на улице Чигорина. На место выехал оперативный экипаж спасателей МАСС.

— Они осмотрели автомобиль и с помощью специальных приспособлений аккуратно открыли правую переднюю дверь. После чего мальчик 2018 года рождения был передан своей маме. Всё время, пока он находился в автомобиле, он спокойно сидел и наблюдал за действиями спасателей, — сообщили в группе спасателей МАСС «ВКонтакте».

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На спасение ребенка спасателям понадобилось меньше получаса.

— Не оставляйте детей одних в салоне транспортного средства, даже просто покидая автомобиль, чтобы пересадить ребенка, положить сумки в багажник и так далее. Либо в таком случае не закрывайте одну из дверей автомобиля, либо глушите двигатель автомобиля и вынимайте ключи из замка зажигания, держите ключи всегда при себе, — напомнили спасатели.

Прошлой зимой в Новосибирске спасатели МАСС так же достали 2-летнего мальчика из заблокированной машины. Автомобиль был припаркован на обочине улицы Кирова в Октябрьском районе.

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