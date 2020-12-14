2-летний ребенок застрял в закрытой машине — спасательную операцию сняли на видео

Спасатели вытащили из закрытой машины 2-летнего мальчика в Новосибирске
В воскресенье, 13 декабря, в Кировском районе Новосибирска двухлетний мальчик остался один в закрытой машине.
Происшествие случилось около дома на улице Чигорина. На место выехал оперативный экипаж спасателей МАСС.
— Они осмотрели автомобиль и с помощью специальных приспособлений аккуратно открыли правую переднюю дверь. После чего мальчик 2018 года рождения был передан своей маме. Всё время, пока он находился в автомобиле, он спокойно сидел и наблюдал за действиями спасателей, — сообщили в группе спасателей МАСС «ВКонтакте».
На спасение ребенка спасателям понадобилось меньше получаса.
— Не оставляйте детей одних в салоне транспортного средства, даже просто покидая автомобиль, чтобы пересадить ребенка, положить сумки в багажник и так далее. Либо в таком случае не закрывайте одну из дверей автомобиля, либо глушите двигатель автомобиля и вынимайте ключи из замка зажигания, держите ключи всегда при себе, — напомнили спасатели.
Прошлой зимой в Новосибирске спасатели МАСС так же достали 2-летнего мальчика из заблокированной машины. Автомобиль был припаркован на обочине улицы Кирова в Октябрьском районе.