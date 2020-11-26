«Бил кастетом по голове, почкам»: сибирячка ищет очевидцев нападения на ее отца на Первомайке

Когда ее отец упал, неизвестный продолжил его избивать, после чего ушел в том же направлении.



— Бил кастетом по голове, почкам — у папы вся грудная клетка отбита. Как он говорит, ударил его ну не меньше 15 раз, — добавила она. — Получается, в 21:12 мне папа набрал, через две минуты я была уже у него и сразу вызвала полицию и скорую.



Врачи диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа со смещением, закрытый перелом лицевой кости и многочисленные ушибы. Положить в больницу его не удалось — мужчина лечится дома. По записям камер с соседнего дома, как отмечает Алина, видно, что нападавший имел средний рост (выше 170 см), коренастое телосложение и был одет в темную куртку.



— Всё, что помнит отец, — это острый нос. Говорит, запомнил это, когда его били сверху. Ну и голос, он у того мужчины не грубый, а молодой. На вид, по словам папы, тому лет 25–35, но мы допускаем, что даже 20–30 лет, — уточнила Алина.



Сейчас девушка ищет очевидцев происшествия, а также записи с видеорегистраторов — рядом с местом нападения проходит дорога. Также Алина добавила, что прошедшим летом на ее отца уже нападали в его квартире, но тогда пострадавший не стал фиксировать нанесенные ему травмы.

