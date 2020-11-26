«Бил кастетом по голове, почкам»: сибирячка ищет очевидцев нападения на ее отца на Первомайке

Неизвестный избил пожилого мужчину в Первомайском районе
В Первомайском районе Новосибирска неизвестный жестоко избил пожилого мужчину, родственники пострадавшего обратились в полицию, а также начали поиск очевидцев нападения. Как сообщила корреспонденту НГС дочь избитого мужчины Алина, инцидент произошел на пересечении улиц Лебедева и Одоевского в районе 9 часов вечера 24 ноября.
— Мой отец вышел из дома, пошел по Одоевского, не через лес, а по верху. Говорит, что видел, как какой-то парень ходил по параллельной улице. Он, видимо, когда отца заметил, перешел дорогу, направился к перекрестку Одоевского и Лебедева, пошел ему навстречу. Затем он попросил сигарету, отец не успел ничего ответить, а тот ударил его в правую часть лица. Я так предполагаю, кастетом, потому что отец 100% сказал, что это был не кулак, — рассказала дочь потерпевшего.
Когда ее отец упал, неизвестный продолжил его избивать, после чего ушел в том же направлении.
— Бил кастетом по голове, почкам — у папы вся грудная клетка отбита. Как он говорит, ударил его ну не меньше 15 раз, — добавила она. — Получается, в 21:12 мне папа набрал, через две минуты я была уже у него и сразу вызвала полицию и скорую.
Врачи диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа со смещением, закрытый перелом лицевой кости и многочисленные ушибы. Положить в больницу его не удалось — мужчина лечится дома. По записям камер с соседнего дома, как отмечает Алина, видно, что нападавший имел средний рост (выше 170 см), коренастое телосложение и был одет в темную куртку.
— Всё, что помнит отец, — это острый нос. Говорит, запомнил это, когда его били сверху. Ну и голос, он у того мужчины не грубый, а молодой. На вид, по словам папы, тому лет 25–35, но мы допускаем, что даже 20–30 лет, — уточнила Алина.
Сейчас девушка ищет очевидцев происшествия, а также записи с видеорегистраторов — рядом с местом нападения проходит дорога. Также Алина добавила, что прошедшим летом на ее отца уже нападали в его квартире, но тогда пострадавший не стал фиксировать нанесенные ему травмы.
В полиции подтвердили факт избиения 62-летнего мужчины в Первомайском районе.
— Поступило сообщение 24 ноября от жительницы улицы Лебедева о том, что возле ближайших домов было совершено нападение на мужчину. У него травма головы, удар был нанесен тяжелым предметом — каким именно, сейчас пока устанавливается. Гражданин находится на лечении, медэкспертизой будет установлен вред, причиненный его здоровью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данному факту уже ведется проверка, добавили в полиции.
В этом месяце в Октябрьском районе около дома по адресу: улица Виталия Потылицына, 1, пятеро молодых людей напали на мужчину и жестоко его избили.