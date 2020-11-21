В Первомайском районе столкнулись КАМАЗ и «Тойота» — один из водителей скончался в больнице

Вечером в пятницу, 20 ноября, в Первомайском районе столкнулись КАМАЗ и «Тойота». Об этом НГС сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель 1991 года рождения на автомобиле КАМАЗ двигался по улице Старое шоссе в сторону Советского района и в пути следования на перекрестке Старое шоссе — Одоевского совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Виста-Ардео» под управлением водителя 1966 года рождения. Водитель автомобиля «Тойота» был госпитализирован в лечебное учреждение, где от полученных травм скончался, — сообщили в ведомстве.