21 ноября суббота
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 0/10
usd 76.01
eur 90.26

Все новости

Все новости

В Первомайском районе столкнулись КАМАЗ и «Тойота» — один из водителей скончался в больнице

Авария произошла на перекрестке улиц Старое шоссе — Одоевского

462
2Обсудить

Поделиться

ДТП произошло в десять часов вечера

ДТП произошло в десять часов вечера

Поделиться

Вечером в пятницу, 20 ноября, в Первомайском районе столкнулись КАМАЗ и «Тойота». Об этом НГС сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель 1991 года рождения на автомобиле КАМАЗ двигался по улице Старое шоссе в сторону Советского района и в пути следования на перекрестке Старое шоссе — Одоевского совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Виста-Ардео» под управлением водителя 1966 года рождения. Водитель автомобиля «Тойота» был госпитализирован в лечебное учреждение, где от полученных травм скончался, — сообщили в ведомстве.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Днем в пятницу произошло подобное ДТП — под Новосибирском фура выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада-Ларгус». Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТП с погибшимКамАЗПервомайский районавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...