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Грузовик выехал на встречку новосибирской трассы: один человек погиб

В ДТП попала также легковая машина

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Обстоятельства аварии уточняются

Обстоятельства аварии уточняются

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Под Новосибирском грузовик выехал на встречную полосу «Северного обхода»

Сегодня, 20 ноября, под Новосибирском фура выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада-Ларгус» — водитель легкового автомобиля погиб на месте.

— Сегодня около 11:00 в Новосибирском районе на 43-м км автодороги «Северный обход» 40-летний водитель грузового автомобиля МАN, следовавший со стороны Кемерово в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада-Ларгус», двигавшимся во встречном направлении, — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

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Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

К сожалению, смертельные ДТП на дорогах Новосибирской области — не редкость. В октябре на Ордынском шоссе столкнулись тягач и бензовоз — один водитель погиб. В ноябре под Новосибирском столкнулись две иномарки. Один водитель скончался от травм, второй попал в больницу.

Ранее в городе Болотное Новосибирской области ночью произошло ДТП со смертельным исходом, легковушка врезалась в опору ЛЭП.

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НовосибирскСеверный объездаварияпогибший в ДТП
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