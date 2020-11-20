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Тлел утеплитель с потолка: на Планетной в Новосибирске загорелся киоск с шашлыками

Сейчас на месте работают пожарные

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Информации о пострадавших пока нет

Информации о пострадавших пока нет

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В Новосибирске горит шашлычная на улице Планетной

Сегодня, 20 ноября, примерно в 09:38 на Планетной, 32 в Дзержинском районе Новосибирска загорелся киоск по продаже шашлыков.

— Через четыре минуты, в 09:42, бригада была на месте, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Происходит тление. Горит киоск, где жарили шашлыки. Там тлел утеплитель с потолка, площадь горения пока неизвестна.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время пожарные продолжают тушить киоск, информации о пострадавших пока нет.

Если у вас есть фото или видео пожара на Планетной, свяжитесь с нашим дежурным журналистом.

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На днях в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в трамвайном депо. Из-за этого над городом поднялся черный дым.

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