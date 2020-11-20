Тлел утеплитель с потолка: на Планетной в Новосибирске загорелся киоск с шашлыками

В Новосибирске горит шашлычная на улице Планетной
Сегодня, 20 ноября, примерно в 09:38 на Планетной, 32 в Дзержинском районе Новосибирска загорелся киоск по продаже шашлыков.
— Через четыре минуты, в 09:42, бригада была на месте, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Происходит тление. Горит киоск, где жарили шашлыки. Там тлел утеплитель с потолка, площадь горения пока неизвестна.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время пожарные продолжают тушить киоск, информации о пострадавших пока нет.
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