Тлел утеплитель с потолка: на Планетной в Новосибирске загорелся киоск с шашлыками

Сегодня, 20 ноября, примерно в 09:38 на Планетной, 32 в Дзержинском районе Новосибирска загорелся киоск по продаже шашлыков.



— Через четыре минуты, в 09:42, бригада была на месте, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Происходит тление. Горит киоск, где жарили шашлыки. Там тлел утеплитель с потолка, площадь горения пока неизвестна.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время пожарные продолжают тушить киоск, информации о пострадавших пока нет.