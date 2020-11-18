В Новосибирске загорелся трамвай в депо — над городом поднялся столб черного дыма

В Новосибирске13-й трамвай загорелся в депо
Вечером в среду, 18 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в трамвайном депо. Из-за этого над городом поднялся черный дым.
Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», возгорание произошло на территории трамвайного депо, которое находится по адресу улица Кошурникова, 1. На месте работают пожарные.
Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в
— На Кошурникова, 1 горит трамвай, — говорилось в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили, сообщив, что пострадавших нет.
— В 23:05 пожарные МЧС России выехали по сообщению о возгорании в трамвайном депо на ул. Кошурникова. В течение девяти минут с момента прибытия специалисты чрезвычайного ведомства справились с открытым огнем. Трамвай размером
Вчера на Станционной загорелся дом — под завалами нашли тела двух человек.