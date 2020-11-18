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В Новосибирске загорелся трамвай в депо — над городом поднялся столб черного дыма

На месте работают пожарные

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В пожаре никто не пострадал

В пожаре никто не пострадал

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В Новосибирске13-й трамвай загорелся в депо

Вечером в среду, 18 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в трамвайном депо. Из-за этого над городом поднялся черный дым.

Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», возгорание произошло на территории трамвайного депо, которое находится по адресу улица Кошурникова, 1. На месте работают пожарные.

Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 23:09.

— На Кошурникова, 1 горит трамвай, — говорилось в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили, сообщив, что пострадавших нет.

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— В 23:05 пожарные МЧС России выехали по сообщению о возгорании в трамвайном депо на ул. Кошурникова. В течение девяти минут с момента прибытия специалисты чрезвычайного ведомства справились с открытым огнем. Трамвай размером 15 х 2,5 метров выгорел по всей площади. Второй трамвай поврежден огнем на площади 5 квадратных метров, — рассказали в ведомстве.

Вчера на Станционной загорелся дом — под завалами нашли тела двух человек.

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МЧСпожартрамвайное депо
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