В Новосибирске загорелся трамвай в депо — над городом поднялся столб черного дыма

Вечером в среду, 18 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в трамвайном депо. Из-за этого над городом поднялся черный дым.

Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», возгорание произошло на территории трамвайного депо, которое находится по адресу улица Кошурникова, 1. На месте работают пожарные.

Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 23:09 .

— На Кошурникова, 1 горит трамвай, — говорилось в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили, сообщив, что пострадавших нет.