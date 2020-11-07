Nissan вылетел на обочину после столкновения с Subaru на Старом шоссе

Две иномарки столкнулись в Новосибирске
Днем 7 ноября в Первомайском районе Новосибирска, напротив магазина «Громада» на Советском шоссе, столкнулись машины Nissan Primera и Subaru Legacy.
В результате Nissan вылетел на обочину, а у Subaru оказалась разбитой передняя часть.
Звонок об этом поступил в службу 112 в 15:58. Как рассказали очевидцы диспетчеру службы, в аварии пострадала женщина, которой на вид было около 50 лет, — у нее травма носа.
В городской ГИБДД не ответили на звонок журналиста НГС.
Днем 5 ноября в Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Corolla и Lexus RX 300. Водитель Toyota погиб.