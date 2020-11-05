Две иномарки столкнулись под Новосибирском — один человек погиб

Житель Алтая погиб в ДТП под Новосибирском
Днем 5 ноября в Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Corolla и Lexus RX 300. Водитель «Тойоты» погиб.
Авария произошла около часа дня на 129-м километре дороги Р-256 «Чуйский тракт»:
— 35-летний водитель Toyota Corolla, следовавший в сторону Новосибирска, по неустановленной пока причине потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lexus RX 300 под управлением 28-летнего водителя, который двигался навстречу, — сообщил начальник отделения пропаганды региональной ГИБДД Сергей Страдымов.
В результате погиб водитель Toyota, житель Республики Алтай. Мужчина, управлявший автомобилем Lexus, с травмами доставлен в больницу.
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