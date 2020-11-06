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Из окна инфекционной больницы в Новосибирске выпала девушка

Информации о состоянии пострадавшей пока нет

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Инцидент произошел сегодня днем

Инцидент произошел сегодня днем

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Из окна инфекционной больницы в Новосибирске выпала девушка

Из окна гастроэнтерологического отделения инфекционной больницы сегодня днем, 6 ноября, выпала девушка.

— Поступала информация, что девушка выпала со второго этажа на Ольги Жилиной, 90а, — передали НГС в службе 112.

Инцидент произошел в 13:53. По наблюдениям одного из очевидцев, пострадавшая была в бахилах. На место приехала реанимация.

— ЧП какое-то произошло в больнице. Закрыли ширмой. Ее реанимация увозит, свидетель показывал полиции вверх, — сообщил очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что прокомментируют инцидент позднее. Связаться с руководством больницы на момент публикации не удалось.

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В начале октября женщина выпала из окна дома на улице Твардовского. Делом занялся Следственный комитет.

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больницаполициявыпала
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