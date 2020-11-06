Из окна инфекционной больницы в Новосибирске выпала девушка
Из окна гастроэнтерологического отделения инфекционной больницы сегодня днем,
— Поступала информация, что девушка выпала со второго этажа на Ольги Жилиной, 90а, — передали НГС в службе 112.
Инцидент произошел в 13:53. По наблюдениям одного из очевидцев, пострадавшая была в бахилах. На место приехала реанимация.
— ЧП какое-то произошло в больнице. Закрыли ширмой. Ее реанимация увозит, свидетель показывал полиции вверх, — сообщил очевидец.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что прокомментируют инцидент позднее. Связаться с руководством больницы на момент публикации не удалось.
В начале октября женщина выпала из окна дома на улице Твардовского. Делом занялся Следственный комитет.