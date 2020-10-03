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Женщина выпала из окна десятого этажа на Твардовского в Новосибирске

Личность погибшей ещё устанавливается — на месте работают следователи

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Личность погибшей женщины сейчас устанавливается&nbsp;

Личность погибшей женщины сейчас устанавливается 

Женщина выпала с десятого этажа на Твардовского в Новосибирске

Сегодня, 3 октября, из окна дома по улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска выпала женщина — на месте работает Следственный комитет.

— Было обнаружено тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты. Предположительно, погибшая выпала с десятого этажа. Личность женщины устанавливается, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СК по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту, по результатам будет принято процессуальное решение, на месте трагедии сейчас работают следователи.

Если вы знали погибшую женщину, свяжитесь с нашим дежурным журналистом, можно анонимно!

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Несколько лет назад НГС рассказывал историю подростка, который выпал с 24-го этажа дома, упал на автомобиль такси и выжил. НГС поговорил и с ним самим, и с водителем машины, которая спасла парню жизнь.

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