В Заельцовском районе загорелся погреб девятиэтажки — один человек погиб

Пожар произошел в первой половине дня, дым шел из подвального помещения жилой девятиэтажки на Кропоткина, 127.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Новосибирской области, пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 10:23, горел подвал в подъезде № 13. Уже к 11:00 пожар был в целом ликвидирован, однако еще через полтора часа в ходе осмотра внутренних помещений пожарные обнаружили тело человека.
Судя по всему, мужчина просто задохнулся. Его передали скорой, но бригада констатировала смерть.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по этому факту проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал следователь.
Ночью 27 октября в Дзержинском районе Новосибирска в пожаре также погибли люди — мужчина и женщина.