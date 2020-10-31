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В Заельцовском районе загорелся погреб девятиэтажки — один человек погиб

Тело нашли только после того, как удалось справиться с огнем

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Пожар тушили 12 человек

Пожар тушили 12 человек

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Пожар произошел в первой половине дня, дым шел из подвального помещения жилой девятиэтажки на Кропоткина, 127.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Новосибирской области, пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 10:23, горел подвал в подъезде № 13. Уже к 11:00 пожар был в целом ликвидирован, однако еще через полтора часа в ходе осмотра внутренних помещений пожарные обнаружили тело человека.

Дом, где загорелся подвал&nbsp;

Дом, где загорелся подвал 

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Судя по всему, мужчина просто задохнулся. Его передали скорой, но бригада констатировала смерть.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по этому факту проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал следователь.

Ночью 27 октября в Дзержинском районе Новосибирска в пожаре также погибли люди — мужчина и женщина.

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