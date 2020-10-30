Михаил Ефремов не поедет в колонию отбывать срок

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, скорее всего, не будет отбывать назначенный срок в колонии. Он решил остаться в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Об этом сообщила на своей странице в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.



— На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, всё же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве всё-таки лучше, чем в чувашской колонии, — написала Марина Литвинович.

