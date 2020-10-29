Посыпались искры: троллейбус оборвал провода в Октябрьском районе Новосибирска

Троллейбус оборвал электрические провода в Новосибирске
Сегодня, 29 октября, примерно в 08:40 у дома на улице
— Троллейбус еще стоит. Рога вышли из оцепления, посыпались искры. Сейчас они их обратно ставят. Провод остался висеть. Пока стоит. Люди выходят из троллейбуса, троллейбус стоит на месте.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:50 утра, на кольце по улице Большевистской из-за стоящего троллейбуса образовалась небольшая пробка.
Недавно в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Лобова в Октябрьском районе столкнулись троллейбус № 5 и кроссовер KIA Sportage.