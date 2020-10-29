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Посыпались искры: троллейбус оборвал провода в Октябрьском районе Новосибирска

Из-за инцидента на кольце образовалась небольшая пробка

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Троллейбус вышел из строя, пассажирам пришлось покинуть транспорт

Троллейбус вышел из строя, пассажирам пришлось покинуть транспорт

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Троллейбус оборвал электрические провода в Новосибирске

Сегодня, 29 октября, примерно в 08:40 у дома на улице Большевистской, 1 троллейбус оборвал электрические провода.

— Троллейбус еще стоит. Рога вышли из оцепления, посыпались искры. Сейчас они их обратно ставят. Провод остался висеть. Пока стоит. Люди выходят из троллейбуса, троллейбус стоит на месте.

Из-за стоящего троллейбуса на кольце образовалась небольшая пробка

Из-за стоящего троллейбуса на кольце образовалась небольшая пробка

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:50 утра, на кольце по улице Большевистской из-за стоящего троллейбуса образовалась небольшая пробка.

Недавно в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Лобова в Октябрьском районе столкнулись троллейбус № 5 и кроссовер KIA Sportage.

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ДТПтроллейбус
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