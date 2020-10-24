«Потерял сознание»: в аварийно севшем самолете умер пассажир — он летел из Новосибирска в Москву

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) в субботу, 24 октября, скончался пассажир рейса Новосибирск — Москва. Известно, что мужчине стало плохо еще в воздухе. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку. Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал один из пассажиров.



— Бортпроводники объявили, что если на борту есть медики, чтобы подошли к ним, потом голос стал тревожнее, повторили еще два раза просьбу. Оказалось, мужчина потерял сознание в воздухе. Потом мы почувствовали, что идем на снижение. И капитан объявил, что экстренно сядем в Кольцово, — рассказал пассажир.