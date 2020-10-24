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«Потерял сознание»: в аварийно севшем самолете умер пассажир — он летел из Новосибирска в Москву

Врачи поднялись на борт, но не смогли ему помочь

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Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге

На борту самолета скончался пассажир рейса Новосибирск — Москва

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) в субботу, 24 октября, скончался пассажир рейса Новосибирск — Москва. Известно, что мужчине стало плохо еще в воздухе. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку. Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал один из пассажиров.

— Бортпроводники объявили, что если на борту есть медики, чтобы подошли к ним, потом голос стал тревожнее, повторили еще два раза просьбу. Оказалось, мужчина потерял сознание в воздухе. Потом мы почувствовали, что идем на снижение. И капитан объявил, что экстренно сядем в Кольцово, — рассказал пассажир.

По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ.

В аэропорту Кольцово рассказали, что вызвали медиков сразу, как борт попросил посадку.

— По прилете в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось, он скончался, — сообщили в Кольцово.

Вы находились на борту этого самолета? Вы знаете пассажира, которому стало плохо? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно).

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Кольцовоаэропортсамолетэкстренная посадка
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