«Потерял сознание»: в аварийно севшем самолете умер пассажир — он летел из Новосибирска в Москву

На борту самолета скончался пассажир рейса Новосибирск — Москва
В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) в субботу, 24 октября, скончался пассажир рейса Новосибирск — Москва. Известно, что мужчине стало плохо еще в воздухе. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку. Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал один из пассажиров.
— Бортпроводники объявили, что если на борту есть медики, чтобы подошли к ним, потом голос стал тревожнее, повторили еще два раза просьбу. Оказалось, мужчина потерял сознание в воздухе. Потом мы почувствовали, что идем на снижение. И капитан объявил, что экстренно сядем в Кольцово, — рассказал пассажир.
По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ.
В аэропорту Кольцово рассказали, что вызвали медиков сразу, как борт попросил посадку.
— По прилете в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось, он скончался, — сообщили в Кольцово.
Вы находились на борту этого самолета? Вы знаете пассажира, которому стало плохо? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно).
Телефон редакции8-923-157-00-00