«Шансов почти не было»: медик скорой рассказал, как реанимировали пассажира рейса Новосибирск — Москва

Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Москва. В небе плохо стало одному из пассажиров, он потерял сознание. Медика на борту не было. В Кольцово его встретила скорая, но спасти мужчину не удалось. Медик скорой объяснил, почему вероятность откачать мужчину была невероятно мала. И рассказал о протоколе, который действует в подобных случаях.





— Если он потерял сознание в воздухе, то предположительно умер: клиническая смерть 30 минут, далее физиологическая, — рассказал медик скорой нашим коллегам из E1.RU. — Пока запрос авиадиспетчеру сделают, плюс время посадки и руления. В таком случае у него шансов уже почти не было. Если врачи точное время остановки сердца не знают, то считают 30 минут от начала контакта с пациентом.



По предварительным данным, у мужчины был сердечный приступ. Полчаса в салоне самолета его пытались реанимировать.



— Самолёт стоял долго, потому что мы по протоколу качаем на месте (реанимационные мероприятия на месте, потому что пациент не транспортабелен) в течение 30 минут. Затем, если не спасли, то мы труп в салон авто не берём, — добавил медик. — Вызывается полиция, в этом случае транспортная, следователи и так далее. Куча служб. Потом только перевозка — уже не нашим транспортом, а специальным. Потом — в этом случае, обработка салона транспорта, службу не знаю. Все это — общепринятый рабочий протокол.

