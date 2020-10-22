«Понял, что тушить уже смысла нет»: на Первомайке сгорел частный дом — хозяева строили его 10 лет

Вчера, 21 октября, в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме. Сегодня стало известно, что там жил новосибирский фотограф Антон Ерохин с семьей. Во время пожара кроме Антона в доме были брат и мама его гражданской жены — всем удалось спастись. Фотограф рассказал НГС подробности того, что произошло.

— Примерно в 14:00 это случилось. Я сидел за компьютером, обрабатывал фотографии и услышал непонятный гул по всему дому. Потом пошел посмотреть, что происходит. Вырубилось электричество, но гул продолжался временами. Я понял, что что-то с электрикой не так. В итоге пошел в каморку, где стоит счетчик и газовое отопление. Счетчики вырубило, но я на всякий случай всё выключил, газ перекрыл, а гул всё равно продолжался, — рассказал НГС Антон Ерохин.