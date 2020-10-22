«Понял, что тушить уже смысла нет»: на Первомайке сгорел частный дом — хозяева строили его 10 лет

На Первомайке сгорел дом семьи новосибирского фотографа
Вчера, 21 октября, в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме. Сегодня стало известно, что там жил новосибирский фотограф Антон Ерохин с семьей. Во время пожара кроме Антона в доме были брат и мама его гражданской жены — всем удалось спастись. Фотограф рассказал НГС подробности того, что произошло.
— Примерно в 14:00 это случилось. Я сидел за компьютером, обрабатывал фотографии и услышал непонятный гул по всему дому. Потом пошел посмотреть, что происходит. Вырубилось электричество, но гул продолжался временами. Я понял, что что-то с электрикой не так. В итоге пошел в каморку, где стоит счетчик и газовое отопление. Счетчики вырубило, но я на всякий случай всё выключил, газ перекрыл, а гул всё равно продолжался, — рассказал НГС Антон Ерохин.
С одной стороны дом обшит сайдингом, а с другой — утеплителем и фанерой: звук горения исходил именно от стены с фанерой. Антон залез на крышу и увидел, что там уже распространяется огонь.
— Спустился вниз и понял, что тушить уже смысла нет, потому что огонь очень быстро развивался. Далее я побежал к себе в комнату выкидывать в окно документы, рабочую технику, часть денег, ящик комода у родителей. Всё происходило за 5–7 минут, всё заполонило дымом. В доме было невозможно находиться, мне снаружи кричали, что надо вылезать из дома. Я выпрыгнул. Пожарные в течение 15–20 минут подъехали, но огонь настолько быстро развивался, что всё сгорело, — добавил Антон.
По его словам, когда только стал слышен гул, теща и брат вышли на улицу и дожидались Антона там.
— Дом был целый, достроенный. Родители жены 10 лет строили, обустраивали, техники очень много погорело. Мы технику в квартиру закупали, и она тоже здесь была, — рассказал Антон о понесенных убытках.
Недавно он со своей женой взял квартиру в ипотеку, дом сдали недавно, и жить там пока не получится. Сейчас семья находится у родственников и в ближайшее время планирует делать ремонт в квартире.
— Практически все наши вещи и абсолютно вся обувь сгорели дотла. Часть вещей нам уже привезли и часть нам отдадут сегодня, — написал Антон в своем профиле в Instagram.
Предположительной причиной пожара называют короткое замыкание на чердаке.
— В 14:28 выехали пожарно-спасательные подразделения, в 14:37 прибыли на место. На момент прибытия горел частный дом, была угроза распространения огня на соседние строения. Огнем уничтожена крыша дома на площади 91 квадратный метр, а также стены, мягкая мебель и электрооборудование. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались хозяева, они не пострадали, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В начале сентября в одном из домов Ленинского района начался пожар — жители в это время спали. Мать семьи Жанна проснулась от стука в калитку, заметила, что горит, и разбудила детей, мужа Андрея и друга семьи, который был в этом время у них в гостях. Всем удалось выбраться из горящего дома до прибытия пожарных без травм. Двое мужчин вскоре вернулись в горящий дом за ключами от машины, но выбраться живыми не смогли. НГС поговорил с женщиной и узнал подробности этой истории.