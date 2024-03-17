С татами и нержавейкой: как хрущевку айтишников в Академгородке превратили в уголок Японии — рассматриваем крутой ремонт

Дизайнеры хотели создать в квартире дух Японии Источник: Сергей Красюк











Чтобы в квартире было комфортно, она должна отражать интересы, вкусы и характеры живущих в ней людей. Влюбленная в японскую культуру семья IT-специалистов захотела, чтобы в их доме была атмосфера страны, которая им нравится. Так, две небольшие квартиры в старом доме Академгородка превратились в одну большую. Дизайнеры добавили в помещение дух Страны восходящего солнца и даже сделали комнату с настоящим татами. На реализацию всего проекта ушло около двух лет. Рассматриваем интересный ремонт.

В стиле любимой страны

Дизайнеры необычно обшили потолок деревом Источник: Сергей Красюк











Дизайнеры Илья Котельников, Максим Павленко и Дарья Наседкина из студии ART-UGOL создали проект для четырехкомнатной квартиры в 120 квадратных метров. Здесь живет семья из трех человек: родители и их взрослая дочь. Хозяева работают в IT-сфере в Академгородке и по этой причине местом для жилья выбрали удаленный район Новосибирска. В прошлом владельцы квартиры какое-то время жили в Японии.

— Еще на первой встрече заказчики рассказали про свою любовь к Японии, японской эстетике и показали нам диван фабрики Ritzwell, который им очень нравится. С этого предмета, по сути, и пошла остальная концепция интерьера. Мы создавали концепцию, наполненную деталями, которые будут связывать интерьер с японской темой, — рассказал один из авторов проекта Илья Котельников.

Оттенок Японии, по словам авторов, отслеживается и в общей концепции, и в небольших деталях. Многие предметы мебели были куплены на японских фабриках и привезены в Россию. А некоторые украшения связаны с японской философией.

Квартира размером 120 квадратных метров Источник: Art-ugol.ru/akaoto











Дизайнерам досталось уже объединенное из двух квартир пространство. Студия выполнила полный демонтаж старого ремонта. В итоге получилась квартира из зоны гостиной и кухни, двух спален, комнаты с татами и двух санузлов.

В квартире сделали перепланировку, так как многие перекрытия были старыми. Их пришлось укреплять дополнительно. Окна в доме удалось расширить до пола. Для этих изменений хозяевам квартиры пришлось сделать экспертизу и получить разрешение.

В квартире сделали большие окна, что для Новосибирска редкость Источник: Сергей Красюк











— Дом очень старый, проделана огромная работа. Только после этого мы перешли к чистовой отделке. Реализация проекта полностью проходила под нашим авторским контролем, — отмечает один из дизайнеров.

В квартире сделали большую кухонную зону Источник: Сергей Красюк











В квартире сделали звукоизоляцию, поменяли старые коммуникации, электрику, установили канальное кондиционирование и охранную систему. Вся мебель была заказана в Японии, а корпусную изготовили по чертежам студии ART-UGOL.



— Цветовая концепция интерьера — это обобщение пространства, светло-серый периметр шпонированных панелей, реечный деревянный потолок, который сочетается с паркетной доской на полу, а также шпонированными откосами в окнах, белый цвет, натуральные оттенки текстиля. Но также есть и включения нержавейки, латуни и яркой кожи в мебели, — описали квартиру дизайнеры.

Тема с нержавейкой из кухни продолжается на подвесных шкафах Источник: Сергей Красюк











Микс цветов в квартире основан на натуральных материалах, которые дополняют друг друга. При этом дизайнеры стремились к тому, чтобы дерево не противоречило металлу. Цель — создать уютную атмосферу для отдыха.

В квартире постарались сделать спокойный и не перегруженный интерьер. Например, в главной комнате поставили максимально незаметные двери. Они сливаются со стенами. Это сделано еще и из необходимости — в комнату выходят сразу пять дверей.

В квартире в общем пространстве сделана также обеденная зона Источник: Сергей Красюк











Вслед за диваном Light Field бренда Ritzwell, который изначально понравился владельцам, в интерьер добавили и другую мебель японской компании: журнальный столик JK Table, комод под ТВ Jabara, обеденные стулья Rivage, табурет Mo Bridge.

Диван выбрали сами хозяева квартиры Источник: Сергей Красюк











Даже ковер Minotti здесь выполнен в японских мотивах, называется Osaka. А подвесные светильники над столом Vibia Flat и торшер придуманы японским дизайнером Ichiro Iwasaki.

В спальне родителей повесили необычную лампу японского дизайнера Источник: Сергей Красюк











— Некоторые предметы не имеют прямого отношения к Японии, но мы их подбирали так, чтобы они тоже неплохо вписались в общую концепцию. Главная задача была создать современный интерьер в японском стиле, где каждая деталь так или иначе передает нужную тематику, — добавили дизайнеры.



Кухня из нержавейки и цветные лампы

В спальне преобладают светлые тона и дерево Источник: Сергей Красюк











Как считает один из авторов Максим Павленко, интерьер не выглядит скучно, так как в нем сочетаются непривычные для стандартного дизайна материалы. Таким ярким примером стала кухня из нержавейки. Как объясняют дизайнеры, у заказчиков изначально была идея сделать кухонную столешницу из нержавейки.



— Мы предложили не ограничиваться и сделать не только столешницу, но и всю кухню из нержавейки — как в ресторанах на профессиональных кухнях, — объясняют создатели проекта.

А так как кухня и гостиная объединены в одну зону, то тему с нержавейкой решили продолжить и в отделке подвесного стеллажа.

В спальне дочери установили разноцветную подсветку, которая может задавать настроение комнате Источник: Сергей Красюк











Комната для взрослой дочери выполнена в том же стиле, что и остальной дом. Но в этом помещении решили добавить цвета. Благодаря этому сочетанию дизайн усложнился.

Стол в рабочей зоне одновременно прост, но привлекает внимание деталями Источник: Сергей Красюк











В отделке зоны будуарного столика дизайнеры использовали латунь. Из нее же сделаны трековые светильники на потолке. В комнате вся мебель, кроме кровати и кресла, сделана по проекту новосибирских дизайнеров. Все части взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так, например, изголовье кровати соединяется с кроватью Lago. Благодаря своему дизайну кровать будто парит над полом.

В будуарном пространстве на зеркале добавили круг Источник: Сергей Красюк











Спальное пространство мягко соединяется с рабочей зоной. Напротив кровати — гардеробный шкаф и встроенный телевизор. В комнате предусмотрели будуарное место и открытые секции, сделали цветную подсветку для настроения.



Для зоны, где семья будет проводить время вместе, создана большая гостиная. Там встроены скрытые подсветки, которые отвечают за вечерний сценарий. В гостиной они находятся по периметру за шпонированными панелями. В спальнях установлены за изголовьем кроватей.

Ванна и санузел сделаны в серых оттенках Источник: Сергей Красюк











В небольшую комнату, размер которой 7,1 кв. м, постелили настоящий японский татами. Это помещение сделали максимально функциональным, установив в нем большую систему хранения. Тут может быть что-то наподобие кладовки, в которой лежат вещи, не нашедшие место в других уголках квартиры. Также комнатку можно использовать как спальню для гостей — для этого там лежит татами. На него кладут специальный матрас, и гости могут легко расположится.

В комнате с татами много пространства для хранения вещей Источник: Сергей Красюк











В ванной по современному тренду есть общая мокрая зона с душевой и отдельностоящей ванной. Ванна отделяется от остального пространства ступенькой и стеклянной перегородкой.

Пространство ванны и душа объединили Источник: Сергей Красюк











Дизайн смесителя Agape разработан японским дизайнером. Фон сделан с помощью керамогранита, который имеет рисунок в технике пуантель с растяжкой от плотного низа до разряженного верха.



Авторы проекта решили не раскрывать его стоимость, но намекнули, что такое стоит очень дорого.

Если вы сделали интересный ремонт квартиры или тоже являетесь дизайнером с необычными проектами — пишите на почту e.shatalova@iportal.ru.

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