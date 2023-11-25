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СрочноЦены на студии поднялись до 7 миллионов
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Обзор

Крутые крошки. 5 самых маленьких и симпатичных квартир-студий Новосибирска — за них просят от 7 миллионов рублей

Суперкомпактные квартиры могут быть красивыми и уютными — вот пять примеров

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Малогабаритные квартиры с хорошим ремонтом уже стоят не меньше 7 миллионов — мы нашли пять таких примеров

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От небольшого жилья, как правило, не ждешь ничего особенного, а воображение вообще рисует обжащный быт. О таких вариантах мы рассказывали неоднократно: вот, например, обзор комнат в новосибирских общежитиях, а здесь — подборка экстремально маленьких квартир, продающихся в новых домах. На этот раз мы решили отыскать среди небольших студий самые симпатичные варианты. Пусть вас не вводят в заблуждение их скромные габариты: цена одного квадрата в такой мини-квартире может превышать 300 тысяч рублей. Подробнее — в этом обзоре.

Панорама над городом — 7 миллионов рублей

Студию площадью 26 квадратных метров с только что завершенным ремонтом продают на улице Никитина, рядом с Аграрным университетом.

— В квартире выполнен очень качественный ремонт с использованием только дорогих материалов. Новая бытовая техника и мебель известных европейских производителей, — пишет продавец в объявлении.

Так выглядят 26 квадратов с недавним ремонтом

Так выглядят 26 квадратов с недавним ремонтом

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В компакнтной квартире такой же компактный санузел

В компакнтной квартире такой же компактный санузел

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А вот вид на город, который расхваливает продавец в объявлении

А вот вид на город, который расхваливает продавец в объявлении

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Он также уточняет, что в студии есть панорамное окно. В основной и единственной комнате нашлось место для довольно большого кухонного гарнитура, дивана, кресла, шкафа, а в ванной — для раковины, машинки, унитаза и душа.

За жилье на последнем, 19 этаже, просят 7 миллионов рублей (269 тысяч за квадрат). Объявление появилось на сайте N1 22 ноября, цена на недвижимость пока никак не изменилась.

С видом на центр — 7 миллионов рублей

Еще один вариант продавец называет квартирой «с видовыми характеристиками высшего класса». Она расположена на 24 этаже недавно построенного 25-этажного дома на улице Ядринцевской.

— В квартире грамотно организовано пространство и зонирование: жилая зона — 10 кв.м, кухонная зона — 3,5 кв.м, прихожая — 4,3 кв.м, совмещенный санузел — 3,2 кв.м, — указано в объявлении.

А вот как выглядит кухня, которая занимает всего 3,5 квадрата

А вот как выглядит кухня, которая занимает всего 3,5 квадрата

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Чтобы сэкономить пространство, стиральную машинку разместили под раковиной

Чтобы сэкономить пространство, стиральную машинку разместили под раковиной

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В целом, в студии всего по минимуму и одновременно есть всё необходимое для жизни. Главное, что бросается в глаза — чисто, аккуратно и, судя по всему, недавно был сделан ремонт.

За квартиру просят 7 миллионов рублей, то есть 280 тысяч рублей за квадрат. Если брать ее в ипотеку, ежемесячный взнос составит около 53 тысяч.

А вот что можно увидеть из окна 24 этажа

А вот что можно увидеть из окна 24 этажа

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Студия в продаже с середины ноября, цена на нее осталась неизменной.

Полумрак и черная кухня — 7,5 миллиона рублей

В этом же доме, недалеко от центрального парка продается самая компактная студия из пяти — 24 квадратных метра оценили в 7 миллионов рублей (312,5 тысяч рублей за квадрат). На кухню в ней отводится всего 4 квадрата, примерно столько же на ванную комнату, зато в жилье только недавно сделали ремонт, и это причина, по которой мы включили этот вариант в обзор.

Это, пожалуй, самая необычная студия в обзоре. Дивана в суперкомпактной квартире нет, вместо него большая кровать

Это, пожалуй, самая необычная студия в обзоре. Дивана в суперкомпактной квартире нет, вместо него большая кровать

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Весь интерьер выполнен в тёмных оттенках, так что студия похожа на такую шкатулку с секретом

Весь интерьер выполнен в тёмных оттенках, так что студия похожа на такую шкатулку с секретом

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В квартире шторы блэкаут, серые стены и черный кухонный гарнитур. В целом, интерьеры выдержаны в темных оттенках, немного светлого можно отыскать в ванной комнате — там белая плитка сочетается с черной сантехникой и другими предметами декора.

Отделка ванной с душевой кабиной соответствует остальной квартире, а на лоджии есть подвесное кресло и небольшой кофейный столик

Отделка ванной с душевой кабиной соответствует остальной квартире, а на лоджии есть подвесное кресло и небольшой кофейный столик

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— Можно рассматривать как арендный бизнес, — добавляет продавец в объявлении.

Жилье продают с начала ноября, и оно пока не изменилось в цене.

Светлая студия рядом с Технопарком — 7,5 миллионов рублей

Из Центрального района перемещаемся в Советский. Здесь на улице Николаева рядом с Технопарком продают 28-метровую студию — самую просторную в обзоре.

Продавец в объявлении немногословен, но уверяет, что в квартиру можно заехать прямо сейчас — все необходимое имеется.

А так выглядит самая большая квартира обзора — тут для жизни предусмотрено целых 28 квадратов

А так выглядит самая большая квартира обзора — тут для жизни предусмотрено целых 28 квадратов

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Дом, где продается жилье, построили в 2018 году

Дом, где продается жилье, построили в 2018 году

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— Полностью укомплектована всем необходимым для жизни. Престижная локация дома — одно из главных преимуществ. Вид из окна квартиры на Технопарк с его красивейшими подсветками, — говорится в описании.

Квартиру продают с конца октября. Один квадратный метр в ней обойдется в 267 тысяч рублей.

Картины и кровать за ширмой — 8,3 миллиона рублей

Студию «улучшенной планировки» продают в ЖК «Эрмитаж» на улице Овражной. По холлу жилого комплекса всюду висят картины, это решили продолжить и в самой квартире. Помимо картин здесь также имеется кухонный гарнитур, рабочий уголок с компьютерным столом, шкаф, а также полноценная ванна и кровать, которую отделяют от кухни ширмой.

Еще одна квартира, где вместо дивана — кровать

Еще одна квартира, где вместо дивана — кровать

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Выглядит тесновато, но чего ожидать от жилья в 26 квадратов?

Выглядит тесновато, но чего ожидать от жилья в 26 квадратов?

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Все это располагается на 26 квадратных метрах, а значит за один квадратный метр просят 318 тысяч рублей.

— В квартире выполнен отличный ремонт с использованием дорогостоящих материалов. Для комфортного проживания установлен кондиционер, — пишет продавец.

Недавно здесь сделали ремонт, и квартира выглядит довольно уютно

Недавно здесь сделали ремонт, и квартира выглядит довольно уютно

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В ванной комнате есть даже полноценная ванна, а не душ, как это обычно бывает в маленьких квартирах

В ванной комнате есть даже полноценная ванна, а не душ, как это обычно бывает в маленьких квартирах

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Квартиру продают с 11 ноября, и она уже успела подешеветь на 85 тысяч рублей.

В 2019 году мы уже обозревали небольшие, но крутые квартиры. Тогда за жилье площадью 17–20 квадратов просили около 2 миллионов рублей.

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