Крутые крошки. 5 самых маленьких и симпатичных квартир-студий Новосибирска — за них просят от 7 миллионов рублей

Панорама над городом — 7 миллионов рублей

Студию площадью 26 квадратных метров с только что завершенным ремонтом продают на улице Никитина, рядом с Аграрным университетом.



— В квартире выполнен очень качественный ремонт с использованием только дорогих материалов. Новая бытовая техника и мебель известных европейских производителей, — пишет продавец в объявлении.

