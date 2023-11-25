Крутые крошки. 5 самых маленьких и симпатичных квартир-студий Новосибирска — за них просят от 7 миллионов рублей

От небольшого жилья, как правило, не ждешь ничего особенного, а воображение вообще рисует обжащный быт. О таких вариантах мы рассказывали неоднократно: вот, например, обзор комнат в новосибирских общежитиях, а здесь — подборка экстремально маленьких квартир, продающихся в новых домах. На этот раз мы решили отыскать среди небольших студий самые симпатичные варианты. Пусть вас не вводят в заблуждение их скромные габариты: цена одного квадрата в такой мини-квартире может превышать 300 тысяч рублей. Подробнее — в этом обзоре.
Панорама над городом — 7 миллионов рублей
Студию площадью 26 квадратных метров с только что завершенным ремонтом продают на улице Никитина, рядом с Аграрным университетом.
— В квартире выполнен очень качественный ремонт с использованием только дорогих материалов. Новая бытовая техника и мебель известных европейских производителей, — пишет продавец в объявлении.
Он также уточняет, что в студии есть панорамное окно. В основной и единственной комнате нашлось место для довольно большого кухонного гарнитура, дивана, кресла, шкафа, а в ванной — для раковины, машинки, унитаза и душа.
За жилье на последнем, 19 этаже, просят 7 миллионов рублей (269 тысяч за квадрат). Объявление появилось на сайте N1 22 ноября, цена на недвижимость пока никак не изменилась.
С видом на центр — 7 миллионов рублей
Еще один вариант продавец называет квартирой «с видовыми характеристиками высшего класса». Она расположена на 24 этаже недавно построенного 25-этажного дома на улице Ядринцевской.
— В квартире грамотно организовано пространство и зонирование: жилая зона — 10 кв.м, кухонная зона — 3,5 кв.м, прихожая — 4,3 кв.м, совмещенный санузел — 3,2 кв.м, — указано в объявлении.
В целом, в студии всего по минимуму и одновременно есть всё необходимое для жизни. Главное, что бросается в глаза — чисто, аккуратно и, судя по всему, недавно был сделан ремонт.
За квартиру просят 7 миллионов рублей, то есть 280 тысяч рублей за квадрат. Если брать ее в ипотеку, ежемесячный взнос составит около 53 тысяч.
Студия в продаже с середины ноября, цена на нее осталась неизменной.
Полумрак и черная кухня — 7,5 миллиона рублей
В этом же доме, недалеко от центрального парка продается самая компактная студия из пяти — 24 квадратных метра оценили в 7 миллионов рублей (312,5 тысяч рублей за квадрат). На кухню в ней отводится всего 4 квадрата, примерно столько же на ванную комнату, зато в жилье только недавно сделали ремонт, и это причина, по которой мы включили этот вариант в обзор.
В квартире шторы блэкаут, серые стены и черный кухонный гарнитур. В целом, интерьеры выдержаны в темных оттенках, немного светлого можно отыскать в ванной комнате — там белая плитка сочетается с черной сантехникой и другими предметами декора.
— Можно рассматривать как арендный бизнес, — добавляет продавец в объявлении.
Жилье продают с начала ноября, и оно пока не изменилось в цене.
Светлая студия рядом с Технопарком — 7,5 миллионов рублей
Из Центрального района перемещаемся в Советский. Здесь на улице Николаева рядом с Технопарком продают 28-метровую студию — самую просторную в обзоре.
Продавец в объявлении немногословен, но уверяет, что в квартиру можно заехать прямо сейчас — все необходимое имеется.
— Полностью укомплектована всем необходимым для жизни. Престижная локация дома — одно из главных преимуществ. Вид из окна квартиры на Технопарк с его красивейшими подсветками, — говорится в описании.
Квартиру продают с конца октября. Один квадратный метр в ней обойдется в 267 тысяч рублей.
Картины и кровать за ширмой — 8,3 миллиона рублей
Студию «улучшенной планировки» продают в ЖК «Эрмитаж» на улице Овражной. По холлу жилого комплекса всюду висят картины, это решили продолжить и в самой квартире. Помимо картин здесь также имеется кухонный гарнитур, рабочий уголок с компьютерным столом, шкаф, а также полноценная ванна и кровать, которую отделяют от кухни ширмой.
Все это располагается на 26 квадратных метрах, а значит за один квадратный метр просят 318 тысяч рублей.
— В квартире выполнен отличный ремонт с использованием дорогостоящих материалов. Для комфортного проживания установлен кондиционер, — пишет продавец.
Квартиру продают с 11 ноября, и она уже успела подешеветь на 85 тысяч рублей.
В 2019 году мы уже обозревали небольшие, но крутые квартиры. Тогда за жилье площадью 17–20 квадратов просили около 2 миллионов рублей.