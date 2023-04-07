14 квадратов для жизни. Почему в Новосибирске строят маленькое жилье и сколько просят за квартиры, напоминающие чулан

Где самые дешевые и дорогие крошечные студии

В базе N1.ru на момент написания обзора поиск выдавал 50 вариантов миниатюрного жилья — это квартиры в строящихся и недавно сданных домах (с 2017 года). Большая часть продающихся квартир (30 предложений) — это студии площадью 19 квадратных метров. В описании к ним продавцы объясняют, что жилье станет «первым недвижимым капиталом для ребенка-студента», и называют их «квартирами с объединенной кухней-гостиной».

