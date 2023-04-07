14 квадратов для жизни. Почему в Новосибирске строят маленькое жилье и сколько просят за квартиры, напоминающие чулан

Жильем, «идеальным для начала самостоятельной жизни», риелторы обычно называют квартиры скромных габаритов. Но одно дело, когда речь идет о студиях площадью 27–30 квадратов, и совсем другое, когда на продажу выставляют квартиры площадью до 20 квадратных метров. Как правило, такое малометражное жилье получается в результате раздела больших квартир; порой под видом министудий могут продавать комнаты в общежитиях. Но есть и предложения в новостройках. Корреспондент НГС изучила предложения по продаже крохотных квартир площадью от 13,9 до 19 квадратных метров в новых и строящихся домах, а также поговорила с экспертом, который называет появление квартир-комнат на рынке недвижимости когда-то популярным, но уже уходящим трендом.
Где самые дешевые и дорогие крошечные студии
В базе N1.ru на момент написания обзора поиск выдавал 50 вариантов миниатюрного жилья — это квартиры в строящихся и недавно сданных домах (с 2017 года). Большая часть продающихся квартир (30 предложений) — это студии площадью 19 квадратных метров. В описании к ним продавцы объясняют, что жилье станет «первым недвижимым капиталом для ребенка-студента», и называют их «квартирами с объединенной кухней-гостиной».
Основная масса миниатюрных квартир, выставленных на продажу, уже сдана в эксплуатацию. Достраиваются лишь
— Это компактная квартира с кухней-нишей, столовой, местом для отдыха и сна, ванной комнатой. <…>
Площадь самого компактного жилья в новостройке составляет 14 квадратных метров. Именно такую квартиру продают в ЖК «Чернышевский» (улица Фабричная), в доме, который был сдан в 2022 году.
— В продаже студия
Фотографий объекта в объявлении нет. Вероятно, показывать и нечего, поскольку в описании есть пометка «требуется ремонт». Такую квартиру оценили в 2,1 миллиона рублей.
15- и 17-метровые студии продаются в комплексе апартаментов «Место» недалеко от ТРЦ «Аура». Первоначально его планировалось сдать в четвертом квартале 2022 года, теперь срок сдачи указан другой — первый квартал 2023 года. Несмотря на то что это не квартира в привычном понимании (например, там невозможно оформить регистрацию по месту жительства), студии оценили в 3,4–3,7 миллиона рублей (зависит от этажа и площади).
Это, например, гораздо дороже, чем в жилмассиве «Чистая слобода». Там продают 18- и 19-метровые квартиры-студии, за которые просят от 2,3 (за жилье в домах, сданных в 2018 году) до 2,9 миллиона рублей (за студию в свежепостроенном доме).
А вот как выглядит самое доступное предложение —
Самые дорогие миниатюрные студии продают в жилмассиве «Европейский берег» — их стоимость начинается от 4 миллионов рублей (то есть более 207 тысяч рублей за квадратный метр). Самую дорогую
«Не строят то, что не покупают»
Крошечные студии долгое время считались приметой строящихся больших микрорайонов на окраине Новосибирска. Так, например, 18–20-метровые квартиры в большом количестве строил в свое время концерн «Сибирь», занимаясь развитием Березового (микрорайон в Первомайском районе). Руководство компании-застройщика тогда уверяло, что появление такого компактного жилья «не прихоть и не желание загнать людей в стесненные условия», а всего лишь «требования современности».
На старте такие квартиры можно было купить за 600–700 тысяч рублей в 2013 году, сейчас их по-прежнему можно найти в продаже — у них, как правило, уже успело смениться несколько владельцев. За жилье просят от 1,7 миллиона рублей, причем порой в эту сумму входит и мебель.
Как считает независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, сейчас же требования современности совсем другие — покупатели больше сосредоточены на комфорте и готовы вкладываться в это.
— В последнее время у нас всё-таки не строят квартир, которые не покупаются. Есть некоторые дома в районах, которые у нас называют «гетто», хотя их можно по-разному называть; есть дома, в которых непроданные однокомнатные квартиры стоят с 2015 года. Были моменты, когда стоимость квартиры так рассчитывали: губернаторская субсидия 300 тысяч, материнский капитал, ну и плюс человек находит еще 200 тысяч — и вот у него уже квартира. Сейчас есть определенные районы, где маленькие однокомнатные квартиры продаются существенно ниже рынка, но тем не менее они не проданы. Так и стоят неотделанные с тех времен, — объясняет он.
По его словам, многое определяла планировка. Он приводит в пример микрорайон Весенний (Первомайский район), где продавались компактные трешки-студии площадью около 50 квадратных метров:
— Заходишь сразу в квартиру, там кухня-столовая, комната и вход в две спальни. Она и по площади, может быть, не сильно даже на двушку тянет, но она трешка. Зато выигрывает за счет функционала. И вот человек приезжал из ближнего зарубежья, из Казахстана например, с небольшим бюджетом, потому что в Казахстане не получится за сильно дорого продать. Вот он покупал эту трешку-студию, имея двух детей, покупал проездной на электричку и метро — и он за небольшие деньги адаптировался к жизни в Новосибирске. То есть строили тогда то, что продавали. Но это, конечно, 50 метров, не квартиры-клетки. И вот эти трешки тогда очень хорошо продавались.
По его словам, застройщики окончательно перестанут строить миниатюрные студии, если только упадет спрос на такой тип недвижимости. И тенденции к этому есть, считает аналитик:
— Сейчас наметился такой тренд: квартиры строятся меньшей площадью, но с большим функционалом. Если мы возьмем статистику за 2015 год — это год, когда мы сдали больше всего жилья. Так вот: больше 60% из этого объема — это квартиры экономкласса и эконом минус, потому что дома с этими мизерными студиями и экономом-то не назовешь. А сейчас у нас, если взять ввод 2022 года, несмотря на то что средняя площадь жилья небольшая — 50 квадратов, сдают в основном дома комфорт-класса. Эконом уменьшился почти в полтора раза.
Прошлым летом мы побывали в жилмассиве «Березовое», где бок о бок живут пенсионеры, военные на пенсии, молодые семьи и выходцы из детских домов.