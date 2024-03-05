Жители каждого пятого дома в Новосибирске получат в марте квитанцию с большим счетом за тепло — объясняем, почему

Жители Новосибирска до 31 марта получат платежки с корректировкой платы по отоплению за 2023 год, сообщает пресс-служба СГК. В компании объяснили, что сумма может быть больше или меньше, чем обычно.
— Корректировка платы по отоплению — это разница между стоимостью тепловой энергии на отопление за 2023 год, которую зафиксировали общедомовые приборы учета тепла и потреблением тепловой энергии на отопление за 2022 год, умноженной на цену тепловой энергии в 2023 году, — объяснили в СГК.
Для 80% многоквартирных домов она будет «отрицательной», то есть уменьшит начисленную сумму, подлежащую оплате за отопление в месяце проведения корректировки. Часть домов, наоборот, ждет увеличение платы. Так, в счет следующего года СГК зачтет 594 миллиона рублей.
Каждый месяц жители Новосибирска платят за отопление равными долями в течение всего года, включая летние месяцы — так называемая «оплата по 1/12». В итоге приходится корректировать общую сумму, когда год заканчивается.
— По итогам года, если жители потребили меньше тепла, чем было начислено, ресурсоснабжающая или управляющая организации зачтут эти средства в счет будущих платежей. Если домом было потреблено больше тепла, то необходимо доплатить, — подчеркнули в СГК.
В компании уточнили, что в 2023 году средняя температура была выше на 1 градус и составила -4,6 градусов, а отопительный сезон продлился 228 дней. Отпуск ресурса от теплоисточников был меньше. Несмотря на более теплый год, отдельные дома получат положительную корректировку в связи с увеличением потребления ресурса. На потребление влияет ухудшение состояния инженерных систем, снижение энергоэффективности дома (например, нарушение теплоизоляции).
Жители левого берега в Новосибирске, которые в начале февраля мерзли в своих домах после крупных порывов, стали получать коммунальные перерасчеты. Одним за отопление начислили меньше, чем обычно. Другие обнаружили, что сумма платежа, несмотря на длительный холод в квартирах, выросла.